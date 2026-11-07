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18 yıllık tekstil devi hakkında iflas kararı verildi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekstil makineleri üretimi ve ihracatı gerçekleştiren, 18 yıllık SER Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

18 yıllık tekstil devi hakkında iflas kararı verildi!
Cansu Çamcı

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek 20 Ekim 2026 itibarıyla iflasının açılmasına hükmetti.

ABD'den Güney Kore'ye, Brezilya'dan Hindistan'a kadar çok sayıda ülkeye makine ihraç eden şirket, daha önce 14 bin 500 metrekarelik yeni fabrika yatırımıyla gündeme gelmişti.

KONKORDATO SÜRECİ İFLAS KARARIYLA SONUÇLANDI

Tekstil sektörüne yönelik makine üretimi gerçekleştiren SER Mekatronik'in konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada şirketin konkordato talepleri reddedildi.

Şirket hakkında Eylül 2025'te geçici mühlet kararı verilmiş, 23 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet tanınmıştı. Şubat 2026'da yayımlanan ilanla alacaklılar alacaklarını bildirmeye davet edilmişti.

Konkordato dosyasındaki duruşmanın 17 Kasım 2026'da görülmesi planlanırken, komiser heyetinin 12 Ekim tarihli beşinci ara raporunun ardından duruşma 20 Ekim'e çekildi. Mahkeme, bu duruşmada şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.

Kararda, dosyada adı geçen Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın konkordato ve kesin mühletin uzatılması talepleri de reddedildi. Ancak iki ismin iflasa tabi olmayan gerçek kişiler olduğu tespit edilerek haklarında ayrı ayrı iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Mahkeme kararına karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapılabilecek.

Şirket ayrıca Meksika, Arjantin, Peru, Brezilya, Honduras, ABD, Polonya, Belarus, Bulgaristan, Mısır, Fas ve Rusya gibi pazarlara da makine satışı ve teslimatı gerçekleştiriyordu.

Kaynak:Hissenet

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Anahtar Kelimeler:
Tekstil Çorlu
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