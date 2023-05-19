19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI: En yeni, en anlamlı, kısa ve uzun resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözlerine dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 19 Mayıs 1999 yılı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç simgelerindendir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1999 yılında Samsun’a ayak basması milli bayram olarak kabul edilen günlerden birisidir. Bu özel günü arkadaşları, akrabaları ve sevdikleriyle kutlamak isteyenler için en yeni, en anlamlı ve en güzel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını derledik. İşte resimli kutlama mesajları...

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104. yılı. Nice yıllar olması dileğiyle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

19 MAYIS’TA NE OLDU?

Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmıştır.

İlk olarak 1926 tarihinde Gazi Günü ismi ile Samsun’da kutlanmıştır. Daha sonra ise Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması, 20 Haziran 1938'de çıkarılan bir kanunla milli bayram olarak kabul edilir.

