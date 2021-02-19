FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 19 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

19 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2021 09:01 | Son Güncelleme

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen evde bakım aylığı hesaplara bugün itibari ile yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ay farklı günlerde hesaplara yatan aylıklarla ilgili '2021 Şubat evde bakım parası yatan iller listesi hangisi?' sorusunun yanıtı merak edilirken, 2021 Şubat'ta evde bakım maaşı zamlanacak mı merak ediliyor. İşte şubat ayı evde bakım maaşı son durum detayları...

19 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

19 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı her ayın 15'i itibari ile düzenli olarak hesaplara yatıyor. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı şehirlerde farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Bugün evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Peki 19 Şubat 2021 evde bakım maaşı hangi illere verildi?

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığı yatan iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda yer almaktadır.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un düzenli olarak yaptığı açıklamayla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı hesaplara yatacağı gün bekleniyor. Evde bakım aylığı 19 Şubat 2021 itibari ile hesaplara yatmaya başladı.

19 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ!

1- Tokat
2- Aksaray
3- Osmaniye
4- Kırklareli
5- Antalya
6- Ordu
7- Kocaeli
8- Afyonkarahisar
9- Balıkesir
10- Hatay
11- Sakarya
12- İzmir
13- Uşak
14- Konya
15- Manisa
16- İstanbul
17- Diyarbakır
18- Rize
19- Bilecik
20- Kahramanmaraş
21- Tekirdağ
22- Mersin
23- Şanlıurfa
24- Şırnak
25- Samsun
26- Niğde
27- Zonguldak
28- Bursa
29- Aydın
30- Kars
31- Erzurum
32- Adana
33- Karabük
34- Kayseri
35- Bolu
36- Giresun
37- Düzce
38- Isparta

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

evde bakım parası yatan iller listesi

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
İşten çıkarma yasağı martta bitiyor!İşten çıkarma yasağı martta bitiyor!
Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!
Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!
Tarihi iniş! Mars'tan ilk görüntüler geldi
Tarihi iniş! Mars'tan ilk görüntüler geldi
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İşte aldıktan sonra geri alınan ödemeler!
İşte aldıktan sonra geri alınan ödemeler!
Uzmandan gram altın için 420 TL beklentisi!
Uzmandan gram altın için 420 TL beklentisi!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!
Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: 1 kuruşun cezası 5 bin TL
Alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: 1 kuruşun cezası 5 bin TL
Altın zayıf dolardan destek bulabilir!
Altın zayıf dolardan destek bulabilir!
İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum
İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların kredi faiz oranları 19 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
19 Şubat bankaların kredi faiz oranları!
Nakdi Ücret Desteği uzatıldı 2021: Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek? Nakdi Ücret Desteği bitiş tarihi, son durum nedir?
Nakdi Ücret Desteği'nin bitiş tarihi belli oldu!
İşten çıkarma yasağı uzatıldı 2021: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?
İşten çıkarma yasağı martta bitiyor!
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Sağlık görevlisi, personel, polis, subay, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
İşte güncel personel alım ilanları!
2021 Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödeme tarihi: Çiftçiye gübre, mazot, tarımsal destek ödemesi ne zaman hangi tarihte verilecek?
Çiftçiye ilk destek ilkbaharda!
Bankaların kara listesinden çıkma 2021: Kara listedeki kişiye kredi kartı verilir mi? İşte kara listeden çıkma yolları!
Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.