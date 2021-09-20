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1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk! Yarın gerçekleşecek

20.09.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tabliye montajları tamamlanmasının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yarın köprüden ilk kez yürüyerek geçiş yapılacağına ilişkin açıklama geldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk! Yarın gerçekleşecek

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yarın köprüde tarihi bir an gerçekleşecek. Köprüden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yürüyerek geçecek.

KÖPRÜDEN İLK GEÇİŞ SAĞLANMIŞ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü'nde Inşaat hızla devam ederken köprüde bir ilk yaşanacak. 45 metre genişliğinde 48 metre uzunluğundaki 700 ton ağırlığında olan tabliyelerin tamamı yerine yerleştirildi. Çanakkale Boğazı'nı adeta bir gerdan gibi süsleyen köprüden ilk geçiş sağlanmış olacak.

İşte yapılan açıklama;

18 MART 2022'DE AÇILACAK

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki kulelere sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. 5 bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü 4,5 yılda tamamlandı. Köprünün açılışına ise 6 ay kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Adil Karaismailoğlu
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