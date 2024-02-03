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1999-2000 arasındaki sigortalılar dikkat! Kademeli emeklilik torba yasaya girdi: Çalışma ve emeklilikte tüm kurallar değişiyor

03.02.2024 12:17 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişi ‘1999 sonrası kademeli emeklilik çıkacak mı?’ diye merak ederken çalışma ve emeklilik hayatına ilişkin yeni adım atılıyor. Bu kapsamda ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa çalışmalarında sona gelindi. 3600 ek göstergeden kademeli emekliliğe, taşeron işçilere kadrodan ev kadınlarına emekliliğe kadar bir çok düzenlemenin torba yasada yer alması bekleniyor. Peki kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi ile erken emeklilik nasıl olacak?

1999-2000 arasındaki sigortalılar dikkat! Kademeli emeklilik torba yasaya girdi: Çalışma ve emeklilikte tüm kurallar değişiyor

Çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeren geniş kapsamlı kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınmıştı. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmişti. Şimdi ise gündemde kalan maddeler bulunuyor. Öne çıkan konular arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge ve taşeron işçilerine kadro gibi önemli düzenlemeler bulunuyor.

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3600 EK GÖSTERGE

TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ederken, gözler de 3600 ek göstergede son duruma çevrildi. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, yasalaşması halinde memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak. Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktıktan sonra 1’inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunarak "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" demişti.

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KADEMELİ EMEKLİLİK

EYT düzenlemesi ile binlerce çalışanın emeklilik hakkı kazanmasının ardından gözler EYT kısmi emeklilik ve kademeli emeklilik konularına çevrildi. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanlar erken emekli olmuştu. 9 Eylül 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar ise bu düzenlemeden yararlanamadı. Hal böyle olunca da emekli olmayı bekleyen çalışanlar kademeli emeklilik beklentisi içine girdi. Yasalaşması halinde kademeli emeklilik 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak. Yani prim günü ve yaş şartını karşıladığında kademeli emekli olabilecekler. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde en erken olmak üzere; kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşında emekli olabilecek. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

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TAŞERON İŞÇİLERE KADRO

İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi ele alması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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SSK BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ

Torba yasada yer alması beklenen düzenlemelerden birisi de SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi. Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SSK’lılarla eşitlenmesini içeren düzenleme ile Bağ-Kur’luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. Böylece bin 800 gün kazanan Bağ-Kur’lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT’lileri de ilgilendirecek.

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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak. Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kademeli emeklilik
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