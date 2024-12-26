FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.12.2024 00:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de kanun teklifi mesaisi gece saatlerine kadar devam etti. Birçok önemli madde kabul edilirken milyonları ilgilendiren değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2015 tarihinin öncesinde Genel Sağlık Sigortası borcu olanların 400 bin vatandaşın 2 milyarlık borcu silindi. Ancak hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade edilmeyecek. Öte yandan ÖTV'siz araç alımında da kural değişti.

2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

Meclis'te önemli maddelerde değişikliğe gidildi. Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklif kabul edildi. Değişiklikle beraber Genel Sağlık Sigortası borcu olan yaklaşım 400 bin vatandaşın 2 milyar TL'lik borcu silindi. Ancak borcunu ödemiş olanlar için hükmün yayımlandığı tarihe kadarki sürede borcunu ödeyenlere iade yapılmayacak, mahsuplaşma uygulanmayacak. Öte yandan engelli vatandaşlar için geçerli olan ÖTV'siz araç satışında da yeni dönem başladı. ÖTV'siz araç hakkından artık 10 yılda bir yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca da yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

iStock-836150028

YERLİ KATKI ORANI ARTIRILDI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisnaya ilişkin değişiklik yapılıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak. Engelliler ÖTV'siz araç hakkından 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca da yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

iStock-1922565484

GSS BORÇLARI SİLİNDİ

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

thumbs_b_c_d0aff703f8744dd783a7a081fd5ab50c

Anahtar Kelimeler:
faiz ÖTV borç GSS Engelli araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret için 'yeni rakam' gündemde: "Tüm çalışanları hayat pahalılığından koruyacak"

Asgari ücret için 'yeni rakam' gündemde: "Tüm çalışanları hayat pahalılığından koruyacak"

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

'Mourinho varsa ben yokum' dedi! Okan Buruk devreye girdi

'Mourinho varsa ben yokum' dedi! Okan Buruk devreye girdi

100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz

100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.