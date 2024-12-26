2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

Meclis'te önemli maddelerde değişikliğe gidildi. Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklif kabul edildi. Değişiklikle beraber Genel Sağlık Sigortası borcu olan yaklaşım 400 bin vatandaşın 2 milyar TL'lik borcu silindi. Ancak borcunu ödemiş olanlar için hükmün yayımlandığı tarihe kadarki sürede borcunu ödeyenlere iade yapılmayacak, mahsuplaşma uygulanmayacak. Öte yandan engelli vatandaşlar için geçerli olan ÖTV'siz araç satışında da yeni dönem başladı. ÖTV'siz araç hakkından artık 10 yılda bir yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca da yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

YERLİ KATKI ORANI ARTIRILDI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisnaya ilişkin değişiklik yapılıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak. Engelliler ÖTV'siz araç hakkından 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca da yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

GSS BORÇLARI SİLİNDİ

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.