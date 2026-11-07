2 milyon esnafa 125 milyar TL'lik kredi desteği!

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle, 2.2 milyon esnaf ve sanatkara 92 milyar TL olan kredi ödeneğinin 33 milyar TL daha artırılması kararı alındı.

125 MİLYAR TL'YE ÇIKARILDI

Böylece 2027 yılında esnaf ve sanatkarlara uygun koşullarda Hazine sübvansiyonlu kredi desteği 92 milyar TL'den 125 milyar TL'ye çıkarıldı.

Kredi desteğinden 2 milyon 200 bin esnaf ve sanatkar yararlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Halkbank aracılığıyla 2026 yılı Eylül itibarıyla 165 bin esnaf ve sanatkârımıza yaklaşık 144 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece eylül itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 232 bin esnaf ve sanatkârımıza 195 milyar lira Hazine faiz destekli kredi sağladık. Söz konusu sürede sağlanan faiz desteği 68 milyar liraya ulaştı. Bu kredilerden doğan faizin yüzde 50’sini Hazine karşıladı. 2026 Eylül itibarıyla toplam 756 bin esnaf ve sanatkârımızın 327 milyar lira kredi bakiyesi bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımıza bütçeden 57,5 milyar lira faiz desteği sağladık. Bu tutarın 2026 sonunda 70 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak:Türkiye Gazetesi