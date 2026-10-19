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2 milyon TL'nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi

Bankada parası olanlar ve birikimini mevduat faizinde değerlendirmeyi düşünenler bankaların sunduğu mevduat faizi oranlarını araştırıyor. 2 milyon TL'nin 32 gün vade ile güncel getirisi belli oldu.

2 milyon TL'nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi
Hande Dağ

Vatandaşların ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber en çok araştırdığı konulardan bir tanesi de banka mevduat faizi oranları oluyor. Özellikle bankadaki parasını mevduat faizinde değerlendirmeyi düşünenler banka mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Son olarak bankalar tarafından sunulan güncel faiz oranları belli oldu.

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 1

İşte banka banka 2 milyon TL'nin 32 gün vadede getirisi...

AKBANK

Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 55.708 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.708 TL

Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 55.693,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 2

ODEA

Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 51.015,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.051.015,08 TL

Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 54.246,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.246,58 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 3

QNB

Kazandıran Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 57.034,3 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.057.034,3 TL

E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 55.693,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 4

TEB

Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 53.951,36 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.951,36 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 5

ING

Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 55.429,06 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.429,06 TL

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 53.523,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.523,29 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 6

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 59.967,32 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.059.967,32 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 7

ANADOLUBANK

Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 54.944,26 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.944,26 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 8

FİBABANKA

Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 53.676,63 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.676,63 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 9

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 55.330,48 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.330,48 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 10

ŞEKERBANK

Gece Gündüz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 54.603,25 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.603,25 TL

Hoşgeldin Faizi (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 55.693,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 11

DENİZBANK

Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 54.152,52 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.152,52 TL

E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,75
Net Kazanç: 56.054,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.056.054,79 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 12

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %40,57
Net Kazanç: 58.687,56 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.058.687,56 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 13

YAPI KREDİ

Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 53.147,9 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.147,9 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 14

VAKIF KATILIM

Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %38,5
Net Kazanç: 56.450,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.056.450,93 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 15

ZİRAAT BANKASI

Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 54.969,86 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.969,86 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 16

İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,95
Net Kazanç: 54.897,53 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.897,53 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 17

ENPARA

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,75
Net Kazanç: 54.608,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.608,22 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 18

ZİRAAT KATILIM

Anında Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %37
Net Kazanç: 44.206,33 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.044.206,33 TL

2 milyon TL nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi 19

Faiz oranları ve getiriler bankadan bankaya ve kampanyaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların güncel faiz oranları ve kampanyaları bankalardan detaylı şekilde öğrenmesi önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat banka mevduat faizi
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