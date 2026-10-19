2 milyon TL'nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi

Vatandaşların ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber en çok araştırdığı konulardan bir tanesi de banka mevduat faizi oranları oluyor. Özellikle bankadaki parasını mevduat faizinde değerlendirmeyi düşünenler banka mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Son olarak bankalar tarafından sunulan güncel faiz oranları belli oldu.

İşte banka banka 2 milyon TL'nin 32 gün vadede getirisi...

AKBANK

Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 55.708 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.055.708 TL

Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 55.693,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL

ODEA

Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 51.015,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.051.015,08 TL

Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 54.246,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.246,58 TL

QNB

Kazandıran Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 57.034,3 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.057.034,3 TL

E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 55.693,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL

TEB

Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 53.951,36 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.053.951,36 TL

ING

Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 55.429,06 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.055.429,06 TL

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 53.523,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.053.523,29 TL

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %44

Net Kazanç: 59.967,32 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.059.967,32 TL

ANADOLUBANK

Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 54.944,26 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.944,26 TL

FİBABANKA

Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 53.676,63 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.053.676,63 TL

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 55.330,48 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.055.330,48 TL

ŞEKERBANK

Gece Gündüz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 54.603,25 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.603,25 TL

Hoşgeldin Faizi (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 55.693,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL

DENİZBANK

Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 54.152,52 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.152,52 TL

E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,75

Net Kazanç: 56.054,79 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.056.054,79 TL

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %40,57

Net Kazanç: 58.687,56 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.058.687,56 TL

YAPI KREDİ

Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 53.147,9 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.053.147,9 TL

VAKIF KATILIM

Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %38,5

Net Kazanç: 56.450,93 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.056.450,93 TL

ZİRAAT BANKASI

Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 54.969,86 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.969,86 TL

İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37,95

Net Kazanç: 54.897,53 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.897,53 TL

ENPARA

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37,75

Net Kazanç: 54.608,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.608,22 TL

ZİRAAT KATILIM

Anında Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %37

Net Kazanç: 44.206,33 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.044.206,33 TL

Faiz oranları ve getiriler bankadan bankaya ve kampanyaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların güncel faiz oranları ve kampanyaları bankalardan detaylı şekilde öğrenmesi önem taşıyor.