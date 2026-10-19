2 milyon TL'nin getirisi belli oldu: Banka banka mevduat faizi

Vatandaşların ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber en çok araştırdığı konulardan bir tanesi de banka mevduat faizi oranları oluyor. Özellikle bankadaki parasını mevduat faizinde değerlendirmeyi düşünenler banka mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Son olarak bankalar tarafından sunulan güncel faiz oranları belli oldu.
İşte banka banka 2 milyon TL'nin 32 gün vadede getirisi...
Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 55.708 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.708 TL
Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 55.693,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL
Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 51.015,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.051.015,08 TL
Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 54.246,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.246,58 TL
Kazandıran Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 57.034,3 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.057.034,3 TL
E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 55.693,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL
Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 53.951,36 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.951,36 TL
Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 55.429,06 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.429,06 TL
Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 53.523,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.523,29 TL
Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 59.967,32 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.059.967,32 TL
Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 54.944,26 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.944,26 TL
Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 53.676,63 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.676,63 TL
VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 55.330,48 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.330,48 TL
Gece Gündüz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 54.603,25 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.603,25 TL
Hoşgeldin Faizi (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 55.693,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL
Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 54.152,52 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.152,52 TL
E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,75
Net Kazanç: 56.054,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.056.054,79 TL
Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %40,57
Net Kazanç: 58.687,56 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.058.687,56 TL
Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 53.147,9 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.147,9 TL
Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %38,5
Net Kazanç: 56.450,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.056.450,93 TL
Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 54.969,86 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.969,86 TL
Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,95
Net Kazanç: 54.897,53 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.897,53 TL
Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,75
Net Kazanç: 54.608,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.608,22 TL
Anında Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %37
Net Kazanç: 44.206,33 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.044.206,33 TL
Faiz oranları ve getiriler bankadan bankaya ve kampanyaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların güncel faiz oranları ve kampanyaları bankalardan detaylı şekilde öğrenmesi önem taşıyor.
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