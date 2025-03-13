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2016'da yasa çıkmıştı ama uygulanmıyordu! Kamu personeli dikkat, Bakanlık düğmeye bastı! O memurların çalışma süreleri yarı yarıya düşecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.03.2025 12:04
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Devlet memurlarının doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin yasal düzenleme 8 yıldır uygulanamıyordu. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kritik bir adım atıldı. Buna göre, bu haktan faydalanacak çalışanların belirlenmesine yönelik yazı gönderilmesi istendi. Peki, konu ile ilgili detaylar neler? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

2016'da yasa çıkmıştı ama uygulanmıyordu! Kamu personeli dikkat, Bakanlık düğmeye bastı! O memurların çalışma süreleri yarı yarıya düşecek

Doğum sonrasında yarı zamanlı çalışılmasına yönelik düzenlemenin hayata ne zaman geçirileceği merak ediliyor. 2016 yılında tanınan bu imkanın 8 yıldır uygulanmaması memurların dikkatini çekerken konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetlet Bakanlığı düğmeye bastı.

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Bakanlık kurumlardan görüş almak için yazı gönderdi. Buna göre, görüş alımı tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de uygulama yönetmeliği ve hangi kamu çalışanlarının bu haktan yararlanabileceğine ilişkin cetvel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek.

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Yasanın uygulamaya geçmesi ile beraber, memurlar yasal izinlerini tam olarak kullanacak ancak maaşlarının yarısını alabilecek. Haftalık çalışma saati 40 saatten 20 saate düşürülecek. Yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanamayacak olan kamu personeli için bakanlıkların/kurumların görüşleri alındıktan sonra kesin şekilde belirlenecek.

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Hakkın uygulamaya konulması sonrasında sadece doğum yapan kamu personeli değil eşi de bu haktan faydalanabiliyor.

İLKOKULA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Yasadan faydalanmanın zamanı ise analık ve babalık ücretsiz izinlerinden sonrası için geçerli oluyor. Bu süre doğuma ilişkin izinlerin bitiminden çocuğun ilköğretim çağına başladığı aybaşına kadar devam ediyor. Ayrıca, bu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin aynı çocuk için ilk başvurusu olması ve kadro ünvanının, “yararlanamayacaklar” listesinde yer almaması gibi şartlar bulunuyor.

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Başvuru yapmak isteyenler için ise şu maddelerin yerine getirilmesi gerekiyor. İşte o maddeler:

  • En az 1 ay önceden yazılı talep (istisnai durumlarda süre aranmaz) gerekiyor ve bağlı bulunulan kurumun talebi değerlendiriliyor. Yetkili amir, çalışma usulü ve saatleri belirlemeye yetkili kılınıyor.
  • 40 saatten 20 saate düşürülen uygulamada iki seçenek bulunuyor. Buna göre, birinci seçenekte en fazla 3 gün, günde 8 saat olurken; ikinci seçenekte ise, her güne yayılmış kısmi süre; günde en az 3 saat tercih edilebiliyor.
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  • Yetkili amir Ocak ve Temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabiliyor. Eşler bu haktan aynı anda yararlanamıyor.
  • Evlat edinme halinde de doğumdaki kurallar aynen geçerli.
  • Aylıksız izin, geçici görevlendirme, eski pozisyona dönme yarım zamanlı çalışmayı kesmez.
  • Memuriyet öncesi doğum/evlat edinme durumunda göreve başlama şartıyla, sonrasında haktan yararlanılabilir.
  • Maaş/yardımlar yarım, fiili çalışmaya bağlı ödemeler tam ödenir, hizmet süresi yarım sayılır. Kurumlar, personel kayıtlarının tutulduğu Kuruma 30 gün içerisinde bildirimde bulunur.

  • Son olarak yasanın uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkili.
    Kaynak: HaberTürk

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Anahtar Kelimeler:
Memur Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk
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