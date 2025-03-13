2016'da yasa çıkmıştı ama uygulanmıyordu! Kamu personeli dikkat, Bakanlık düğmeye bastı! O memurların çalışma süreleri yarı yarıya düşecek

Doğum sonrasında yarı zamanlı çalışılmasına yönelik düzenlemenin hayata ne zaman geçirileceği merak ediliyor. 2016 yılında tanınan bu imkanın 8 yıldır uygulanmaması memurların dikkatini çekerken konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetlet Bakanlığı düğmeye bastı.

Bakanlık kurumlardan görüş almak için yazı gönderdi. Buna göre, görüş alımı tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de uygulama yönetmeliği ve hangi kamu çalışanlarının bu haktan yararlanabileceğine ilişkin cetvel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek.

Yasanın uygulamaya geçmesi ile beraber, memurlar yasal izinlerini tam olarak kullanacak ancak maaşlarının yarısını alabilecek. Haftalık çalışma saati 40 saatten 20 saate düşürülecek. Yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanamayacak olan kamu personeli için bakanlıkların/kurumların görüşleri alındıktan sonra kesin şekilde belirlenecek.

Hakkın uygulamaya konulması sonrasında sadece doğum yapan kamu personeli değil eşi de bu haktan faydalanabiliyor.

İLKOKULA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Yasadan faydalanmanın zamanı ise analık ve babalık ücretsiz izinlerinden sonrası için geçerli oluyor. Bu süre doğuma ilişkin izinlerin bitiminden çocuğun ilköğretim çağına başladığı aybaşına kadar devam ediyor. Ayrıca, bu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin aynı çocuk için ilk başvurusu olması ve kadro ünvanının, “yararlanamayacaklar” listesinde yer almaması gibi şartlar bulunuyor.

Başvuru yapmak isteyenler için ise şu maddelerin yerine getirilmesi gerekiyor. İşte o maddeler:

