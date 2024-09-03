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2018 sonrası ikinci kez olmuştu! Şimdi gözler saat 10.00'da... Ağustos ayı enflasyon verisi açıklanıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.09.2024 07:18
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Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu kapsamda ekonomistlerin TÜFE tahminleri de ortaya çıktı. Yılın sekizinci ayına ilişkin aylık artış beklentisi yüzde 2,54 olurken, yıllık enflasyondaki keskin düşüş gözlerden kaçmadı. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyonu ne olacak? İşte detaylar...

2018 sonrası ikinci kez olmuştu! Şimdi gözler saat 10.00'da... Ağustos ayı enflasyon verisi açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 artış göstermişti.

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2018 SONRASI İKİNCİ KEZ OLDU

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı veriler ışığında, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,73 oranında arttı. Bu artış, 2018'den sonraki en düşük ikinci ağustos enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

İTO'nun ağustos ayı verilerine göre, perakende fiyatları yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 1,73 artarken, toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,98 oranında bir artış kaydetti.

Bu veriler doğrultusunda İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 61,57, toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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