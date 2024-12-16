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2019 yılından beri 25 kuruştu! Poşete zam iddialarına ilişkin Bakanlık'tan açıklama!

16.12.2024 10:34
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Plastik atık kirliliğini önlemek için 2019 yılında poşetler 25 kuruştan satışa başlamıştı. 5 yıldır market ve alışveriş merkezlerinde 25 kuruş olan alışveriş poşetine zam geleceği ise konuşuluyordu. Konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

2019 yılından beri 25 kuruştu! Poşete zam iddialarına ilişkin Bakanlık'tan açıklama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik atık kirliliğini önlemek için 1 Ocak 2019'da poşetler 25 kuruş ile satılmaya başlamıştı. Aylık kullanım kişi başı 35 iken 10'a düşürüldü. 2019'dan 2024'ün ilk ayını kapsayan süreçte 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellenmiş oldu.

Uzun zamandır konuşulan 'Poşete zam mı geliyor' sorusu ise yanıt buldu. 25 kuruşun değer kaybetmesi ile kullanımı tekrar artan poşetin fiyatı ne kadar olacağı merak ediliyor.

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POŞETE ZAM MI GELİYOR?

Enflasyon karşısında 25 kuruş eski değerini yitirmesi nedeniyle poşete zam geleceği konuşulmaya başlanmışken ayrıca bazı marketlerde barkodsuz poşet basılıp tüketiciye verildiği de iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan, poşete zam gelebileceğini duyurdu. Eraslan, Bakanlık tarafından çalışmaların yapıldığının altını çizdi.

Eraslan, poşetin ne kadar zamlanacağını ise şu cümlelerle anlattı:

"1 plastik poşet maliyeti 1,19 TL. Fiyat artmalı" demeye başlamış. Bakanlık da fiyatı artırmanın hazırlıklarını yapıyor. Muhtemel fiyat 1,5 lira civarında olacak"

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Gündeme poşete zam mı geliyor iddiaları sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık, poşet fiyatlarıyla ilgili komisyonun henüz bir rakam belirlemediğini, basında iddia edilen fiyatın gündeme gelmediğini bildirdi.

RAKAM BELİRLENMEDİ

Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorumun gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
poşet Poşete zam mı geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 28 yorum
yeter ya boş işler geçinemiyoruzzz hükümet istifa
hakkımızda hayırlısı olsun
Poşet fiyatının artması kullanımı biraz daha geciktirir Bu da sonuçta plastik çöp miktarını azaltır bu anlamda düşününce faydalı.
Poşeti ücretli yaptıklarında çok kişi iktidara kızmıştı. Hatta bir daha onlara oy vermemişlerdi. Aradan 5 yıl geçti şimdi iktidara hak veriyorum. Bayağı tasarruf edilmiş ve bunun faydasını görmüş olduk. Çünkü bedava olduğu için millet bir adet limon için 3 poşet alıyordu.
@mervanoguz senin iktidarın ne anlar tasarruftan ? Avrupadan kopyaladı getirdi ülkeye .Avrupa 30 yıldır poşeti para ile satıyor.
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