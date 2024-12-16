2019 yılından beri 25 kuruştu! Poşete zam iddialarına ilişkin Bakanlık'tan açıklama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik atık kirliliğini önlemek için 1 Ocak 2019'da poşetler 25 kuruş ile satılmaya başlamıştı. Aylık kullanım kişi başı 35 iken 10'a düşürüldü. 2019'dan 2024'ün ilk ayını kapsayan süreçte 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellenmiş oldu.

Uzun zamandır konuşulan 'Poşete zam mı geliyor' sorusu ise yanıt buldu. 25 kuruşun değer kaybetmesi ile kullanımı tekrar artan poşetin fiyatı ne kadar olacağı merak ediliyor.

POŞETE ZAM MI GELİYOR?

Enflasyon karşısında 25 kuruş eski değerini yitirmesi nedeniyle poşete zam geleceği konuşulmaya başlanmışken ayrıca bazı marketlerde barkodsuz poşet basılıp tüketiciye verildiği de iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan, poşete zam gelebileceğini duyurdu. Eraslan, Bakanlık tarafından çalışmaların yapıldığının altını çizdi.

Eraslan, poşetin ne kadar zamlanacağını ise şu cümlelerle anlattı:



"1 plastik poşet maliyeti 1,19 TL. Fiyat artmalı" demeye başlamış. Bakanlık da fiyatı artırmanın hazırlıklarını yapıyor. Muhtemel fiyat 1,5 lira civarında olacak"

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Gündeme poşete zam mı geliyor iddiaları sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık, poşet fiyatlarıyla ilgili komisyonun henüz bir rakam belirlemediğini, basında iddia edilen fiyatın gündeme gelmediğini bildirdi.

RAKAM BELİRLENMEDİ

Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorumun gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir."

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır