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2020 Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? Evde bakım parası ne kadar, nasıl alınır? Evde bakım aylığı alma koşulları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Bakıma muhtaç olan hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylığı veriliyor. Evde bakım maaşı almak isteyen ve başvuru yapmak isteyen kişiler, evde bakım parası başvuru şartları nedir, evde bakım maaşı nasıl alınır araştırıyor. İşte evde bakım parası almak için gerekli şartlar..

2020 Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? Evde bakım parası ne kadar, nasıl alınır? Evde bakım aylığı alma koşulları!

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. İhtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşı alma şartları araştırılıyor. Evde bakım parası nasıl alınır ve kimlere verilir merak edenler için detaylar haberimizde!

2020 Eylül ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım parası sorgulama ekranı!2020 Eylül ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım parası sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM PARASI NEDİR?

Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

EVDE BAKIM AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?

Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM HİZMETİ ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

2020 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığının yattığı iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Evde bakım aylığı almada gelir kriteri ya tamamıyle kalkmalı yada bakan kişinin geliri kriter olmalıdır Çünkü Asgari Ücretin 3/2 si gelir kriterini sadece memurlar ile emekli memur aylığı alanlar veya ona yakın aylık alanlar karşılamamaktadır Bu kişilerdeN çok daha fazla geliri olan serbest meslek ve esnaflar gelirlerini bir şekilde bu kritere uygun hale getirmekteler. Yani memur eşi bakıcı olarak çalışıyor kendi engellisi evde mağdur, evine bakıcı olarak gittiği aile ise bu bakım yardımını alabiliyor ADALET YOK.
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