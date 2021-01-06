2021'de yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

Yatırım aracı olarak, altın kadar güvenilir bir liman görülmeyen gümüş son zamanlarda yatırımcılarına yüksek oranlarda kar sağlamasıyla bir anda yatırımcıların hedefi haline geldi. Gümüş 2020 yılında doların karşısında yüzde 50 kar sağladı. Gümüşün son zamanlarda istikrarlı bir şekilde kazandırmaya başlamasıyla yatırımcılar karı gerçekten hissetmeye başladı. Gümüşün kar getirmesinin ardından yatırım aracı olarak gümüşü görmesiyle, gümüşe yatırım yapılır mı, gümüşe yatırım karlı mı araştırılıyor. GÜMÜŞE YATIRIM YAPILIR MI? Gümüş yatırım amacı olarak altınla benzerlik gösterir. Bu kıymetli madenler genelde küresel krizlerden ve para birimlerinin net olmadığı tıpkı şu an yaşadığımız koronavirüs dönemi gibi ekonomik sorunların yaşandığı zamanlarda çok fazla talep görür. Gümüş günümüzde birçok alanda kullanıldığı için ihtiyaç olarak görülmeye devam edecek. Özellikle gümüş; 5G, güneş enerjisi ve elektrikli araçlarda kullanılmaya devam ediyor. Yatırım araçlarında ilk sıralarda yer alan gümüş endüstriyel bir metal olarak ihtiyaç duyulmaya devam ediliyor.

Vatandaşlar paranın belirsizleştiği bu dönemlerde altın ve gümüş gibi kıymetli madenleri, daha sonra kullanmak için nakit stoğu olarak görür. Peki altın piyasası gibi geniş bir piyasası olmayan gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüş yatırımı kar sağlar mı? İşte gümüş yatırım seçenekleri... GÜMÜŞE NASIL YATIRIM YAPILIR? Altın gibi kıymetli madenlere yatırım yapanlar gümüşe de yatırım yaparak, gümüşü de yatırım aracı olarak kullanmaya başladı. Peki gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır belirtelim: Gümüş de tıpkı altın gibi fiziksel olarak satın alınarak saklanılabilir, Piyasadaki en yüksek likiditeyi sunan Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapılabilir, Piyasalarda al sat yaparak, Gümüş madenciliği yapan şirketlerde hisse senedi satın alınabilir, Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alınarak gümüşe yatırım yapılabilir. GÜMÜŞE YATIRIMIN RİSKLERİ NELERDİR? Gümüşe yatırım yapmanın riskleri var mı? Gümüşe yatırım yaparken bazı riskler bulunmaktadır. Örneğin gümüşe yatırım sırasında alınan bazı yüksek komisyon ücretlerinden dolayı, potansiyeli fazla olan farklı bir yatırım aracını elinizden kaçırmanıza neden olabilir. Gümüşte ekonomik belirsizliklerden dolayı yaşanan fiyat dalgalanması ile zarar edilebilir.