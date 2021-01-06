FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2021'de yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

2021'de yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2021 13:32 | Son Güncelleme

Altından sonra en fazla değer gören kıymetli metal olan gümüş son zamanlarda yatırımcısına çok yüksek karlar sağlıyor. Gümüş 2020 yılında doların karşısında yüzde 50 kar sağladı. Peki gümüşe yatırım kar sağlar mı? Uzun vadede gümüşe yatırım yapmak riskli midir? İşte 2021'de gümüş yatırım seçenekleri ve diğer detaylar...

2021'de yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

Yatırım aracı olarak, altın kadar güvenilir bir liman görülmeyen gümüş son zamanlarda yatırımcılarına yüksek oranlarda kar sağlamasıyla bir anda yatırımcıların hedefi haline geldi. Gümüş 2020 yılında doların karşısında yüzde 50 kar sağladı. Gümüşün son zamanlarda istikrarlı bir şekilde kazandırmaya başlamasıyla yatırımcılar karı gerçekten hissetmeye başladı. Gümüşün kar getirmesinin ardından yatırım aracı olarak gümüşü görmesiyle, gümüşe yatırım yapılır mı, gümüşe yatırım karlı mı araştırılıyor.

GÜMÜŞE YATIRIM YAPILIR MI?

Gümüş yatırım amacı olarak altınla benzerlik gösterir. Bu kıymetli madenler genelde küresel krizlerden ve para birimlerinin net olmadığı tıpkı şu an yaşadığımız koronavirüs dönemi gibi ekonomik sorunların yaşandığı zamanlarda çok fazla talep görür. Gümüş günümüzde birçok alanda kullanıldığı için ihtiyaç olarak görülmeye devam edecek. Özellikle gümüş; 5G, güneş enerjisi ve elektrikli araçlarda kullanılmaya devam ediyor. Yatırım araçlarında ilk sıralarda yer alan gümüş endüstriyel bir metal olarak ihtiyaç duyulmaya devam ediliyor.

gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır

Vatandaşlar paranın belirsizleştiği bu dönemlerde altın ve gümüş gibi kıymetli madenleri, daha sonra kullanmak için nakit stoğu olarak görür. Peki altın piyasası gibi geniş bir piyasası olmayan gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüş yatırımı kar sağlar mı? İşte gümüş yatırım seçenekleri...

GÜMÜŞE NASIL YATIRIM YAPILIR?

Altın gibi kıymetli madenlere yatırım yapanlar gümüşe de yatırım yaparak, gümüşü de yatırım aracı olarak kullanmaya başladı. Peki gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır belirtelim:

Gümüş de tıpkı altın gibi fiziksel olarak satın alınarak saklanılabilir,

Piyasadaki en yüksek likiditeyi sunan Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapılabilir,

gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır

Piyasalarda al sat yaparak,

Gümüş madenciliği yapan şirketlerde hisse senedi satın alınabilir,

Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alınarak gümüşe yatırım yapılabilir.

GÜMÜŞE YATIRIMIN RİSKLERİ NELERDİR?

Gümüşe yatırım yapmanın riskleri var mı? Gümüşe yatırım yaparken bazı riskler bulunmaktadır. Örneğin gümüşe yatırım sırasında alınan bazı yüksek komisyon ücretlerinden dolayı, potansiyeli fazla olan farklı bir yatırım aracını elinizden kaçırmanıza neden olabilir. Gümüşte ekonomik belirsizliklerden dolayı yaşanan fiyat dalgalanması ile zarar edilebilir.

NEDEN GÜMÜŞE YATIRIM YAPILIR?

Kıymetli madenler arasında gümüş daha uygun bir seçenektir. Altın gibi yüksek fiyata çok az almak yerine, daha uygun fiyata daha fazla gümüş alınacağı için düşük bütçeli yatırımcıların favorisidir. Gümüşün fiyat dalgalanmaları altın gibi aşağı yukarı değil de daha keskin çizgide yukarı doğru hareket eder.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Altına oranla daha fazla oynak fiyatlandırmaları olduğu için gümüşe yatırım daha karlıdır. Hem gümüşün daha az yatırımcısının olması hem de küçük bir piyasaya sahip olması, neden gümüşe yatırım yapılır cevabı olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyorAraç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...
Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...
İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım
İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım
Altın düşüşle başladı!
Altın düşüşle başladı!
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini' yükseltti
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini' yükseltti
Altının 2000 dolar seviyesini bulması an meselesi!
Altının 2000 dolar seviyesini bulması an meselesi!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Kamu lojmanları kira bedeli 2021... Kamu lojmanları kira bedeli ne kadar? Kamu lojmanları kira bedeli hangi tarihte ne zaman başlayacak?
Kamu lojmanları kira bedeli açıklandı!
İş Bankası 17. Genel Müdürü Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli ve eğitimi nedir?
İş Bankası 17. Genel Müdürü Hakan Aran kimdir?
İş Bankası 16. Genel Müdürü Adnan Bali kimdir, kaç yaşında, nereli?
Adan Bali'nin hayatı merak konusu oldu!
KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? İlk defa KYK burs ve kredi alacaklar ne zaman ve ne kadar alacak?
KYK bursu ve kredisi tarihi belli oldu
Son dakika! İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Mart ayında görevi bırakacağım
İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.