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2021 fındık alım fiyatları belli oldu! İşte Giresun, Levant ve yüksek kalite fındık fiyatları

12.08.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık fiyatlarıyla ilgili sorulan soruya cevap vererek, "Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık ise kg başına 26 buçuk liradır" cevabını verdi. Üreticilerin fındık alım fiyatları talebi ise 30 -35 lira arasında değişiyordu. İşte Giresun, Levant ve yüksek kalite fındık fiyatları...

2021 fındık alım fiyatları belli oldu! İşte Giresun, Levant ve yüksek kalite fındık fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık.

FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Bir canlı yayın programına katılan ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatlarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık ise kg başına 26 buçuk liradır." cevabını verdi.

Canlı yayında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık fiyatlarıyla ilgili sorulan soruya, "Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık ise kg başına 26 buçuk liradır" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık.

GİRESUN, LEVANT VE YÜKSEK KALİTE FINDIK FİYATLARI

Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz.

Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERİN TALEBİ EN AZ 30 LİRAYDI

Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındık taban fiyatının 35 TL olarak açıklanmasını beklediklerini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

Yetkililerden acil talebimiz Karadeniz bölgesinin temel ürünü olan fındıkta taban fiyatın 35 TL olarak açıklanması ve TMO’nun hemen piyasayı dengeleyici olarak alımlara başlamasıdır.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin ise fındık üreticilerinin fındık alım fiyatlarını en az 30 lira beklediklerini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

Maliyetler göz önünde bulundurulmadığı sürece açıklanan fındık fiyatı üreticiyi tatmin etmeyecektir. Budama, gübreleme, fındık altı temizliği gibi kültürel işlemlerin yanı sıra yevmiye de 180 liradan aşağı değil. Bütün bunları hesaba kattığımızda üreticilerin beklentisi 30 liradan aşağı değildir. Ancak en önemlisi üreticinin verimini artıracak ve maliyetini düşürecek çözümler gereklidir.

Kaynak: İHA- AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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