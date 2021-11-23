2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 yılı İBB bursu için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları araştırmaya koyuldu. İBB burs başvurusu kurum tarafından belirtilmiş olan tarihlerde online şekilde yapıldı. Peki 2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ödenen burs başvuru sonuçları yakından takip ediliyor. 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınmış olan İBB bursunun sonuçları için geri sayım sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' ismiyle İstanbullu lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Öğrencilere üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımı yapılacak. Ödemeler 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde yapılacak.

2021 İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanacak olan sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda açıklanacak.

Ayrıca başvuru güncelleme işlemi sürüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz.’ ifadelerine yer verildi.

