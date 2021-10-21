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2021 İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İBB bursu ne zaman verilecek?

21.10.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine verdiği 3 bin 200 TL’lik İBB burs başvurularında artık sona gelindi. 5 Ekim itibarıyla başlayan başvurular, 22 Ekim 2021 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

2021 İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İBB bursu ne zaman verilecek?

Gerekli şartları taşıyan binlerce her üniversite öğrencisi, 3 dönemde verilen 3 bin 200 TL’lik İBB burs ücretlerine kavuşmayı bekleyecek. gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden alınan İBB burs başvurularında sonuçlar, yakın zaman sonra açıklanacak.

İBB BURSU BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitim bursu olarak da bilinen ödeme, üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak veriliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da belli olmuştu.

İBB BURSU NE ZAMAN VERİLECEK?

Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL’lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL’yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

İBB BURSUNDA SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

5 Ekim 2021’de başlayan İBB burs başvuruları, 22 Ekim’de sona erecek. Başvurular, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden alınacak..

İBB BURSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin kendisinin ya da ailesinin/anne-baba vefat hâlinde yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Normal öğrenim döneminin içerisinde eğitimine devam ediyor olmak,
Önlisans ya da lisans öğrencisi olmak,
Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için sene sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4 üzerinden 2,00 olması,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak ya da Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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