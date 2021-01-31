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2021 işçi sendikalarının üye sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2021 14:18 | Son Güncelleme

İşçi sendikalarının Ocak-2021 dönemi üye istatistiklerine göre, bazı sendikaların üye sayısı azalırken, bazılarınınki arttı. Temmuz-2020 istatistiklerine kıyasla üye sayısı 70 bin 934 kişi azalan Hizmet-İş, buna rağmen en fazla üyeye sahip sendika unvanını korudu.

2021 işçi sendikalarının üye sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazetede yayımlandı.

Sendikaların Temmuz-2020 dönemine kıyasla üye sayılarındaki değişimi içeren istatistiklerde, dikkat çeken değişiklikler oldu. Aradan geçen 6 ayda bazı sendikaların üye sayısı azalırken, bazılarınınki yükseldi. Bu durum hem iş kollarında hem de sendikalar arası rekabette dengeleri değiştirdi.

ÖZ-SAĞLIK-İŞ'İN ÜYE SAYISI YÜZDE 245 ARTTI

En dikkat çekici değişiklik Hizmet-İş Sendikasının üye sayısında yaşandı. Temmuz-2020 döneminde 309 bin 600 üyeye sahip olan Hizmet-İş'in üye sayısı Ocak-2021 döneminde 238 bin 666'ya düştü. Hizmet-İş, üye sayısı 70 bin 934 kişi azalmasına rağmen en fazla üyeye sahip işçi sendikası unvanını korudu. Sendikanın üye kaybında, taşerondan kadroya alınan işçilerin iş kollarını değiştiren düzenleme etken oldu.

Bununla bağlantılı olarak Temmuz-2020 döneminde 53 bin 749 üyesi olan Öz Sağlık-İş'in üye sayısı Ocak-2021 döneminde 185 bin 370'e yükseldi. Sendikanın üye sayısı 6 ayda 131 bin 621 kişi arttı. Bu artış Öz Sağlık-İş'in en fazla üyeye sahip üçüncü işçi sendikası olmasını sağladı.

Öz Sağlık-İş ile "sağlık ve sosyal hizmetler" iş kolunda bulunan Türkiye Sağlık-İş'in üye sayısı da 18 bin 638'den 43 bin 51'e yükseldi.

TEZ-KOOP-İŞ VE KOOP-İŞ ÜYE SAYISINI 30'AR BİN ARTIRDI

"Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş kolundaki Tez-Koop-İş ve Koop-İş üye sayılarını önemli oranda artırdı. Temmuz-2020 döneminde 76 bin 766 üyesi olan Tez-Koop-İş üye sayısını 107 bin 823'e, 71 bin 594 üyesi olan Koop-İş ise 104 bin 308'e yükseltti. Buna karşın aynı iş kolundaki Öz Büro-İş'in üye sayısı 43 bin 72'den 38 bin 155'e düştü.

Söz konusu dönemde, üye sayısını 28 bin 516'dan 32 bin 85'e yükselten Tek Gıda-İş bağlı olduğu "gıda sanayi" iş kolunda, üye sayısını 37 bin 830'dan 41 bin 831'e çıkartan Öz Finans-İş ise "banka, finans ve sigorta" iş kolunda üye sayısıyla birinciliğe yükseldi.

TÜRK METAL 200 BİN SINIRINI AŞTI

"Metal" iş kolunda Türk Metal üye sayısını 197 bin 299'dan 209 bin 529'a, "İnşaat" iş kolunda Yol-İş üye sayısını 45 bin 941'den 50 bin 301'e, "Enerji" iş kolunda Tes-İş üye sayısını 64 bin 723'ten 69 bin 459'a, "dokuma, hazır giyim ve deri" iş kolunda Öz İplik-İş üye sayısını 35 bin 851'den 37 bin 688'e, "iletişim" iş kolunda Türkiye Haber-İş üye sayısını 13 bin 804'ten 18 bin 592'ye, "genel işler" iş kolunda Genel-İş üye sayısını 109 bin 46'dan 114 bin 68'e çıkarttı.

Buna karşın "genel işler" iş kolunda Belediye-İş'in üye sayısı 106 bin 281'den 97 bin 760'a, "taşımacılık" iş kolunda Öz Taşıma-İş'in üye sayısı 21 bin 867'den 12 bin 658'e, "savunma ve güvenlik" iş kolunda Güvenlik-İş'in üye sayısı 39 bin 759'dan 17 bin 368'e, Öz Güven-Sen'in üye sayısı 50 bin 605'ten 26 bin 194'e düştü.

SENDİKALAŞMA ORANI YÜZDE 14,40

Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sının sendika üyeliği bulunuyor. Bu verilerle, Temmuz-2020 döneminde yüzde 13,66 olan sendikalaşma oranı yüzde 14,40'a yükselmiş oldu.

TÜRK-İŞ BİRİNCİ SIRADA

Türk-İş, 1 milyon 131 bin 749 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon unvanını korurken, Türk-İş'i, 711 bin 295 üye ile Hak-İş, 193 bin 866 üye ile DİSK izledi.

EN FAZLA ÜYE SAYISINI SAHİP SENDİKALAR

En fazla üyeye sahip işçi sendikaları sırasıyla 238 bin 666 üyeyle Hizmet-İş, 209 bin 529 üyeyle Türk Metal, 185 bin 370 üyeyle Öz Sağlık-İş, 144 bin 68 üyeyle Genel-İş, 107 bin 823 üyeyle Tez Koop-İş ve 104 bin 308 üyeyle Koop-İş oldu.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sendikalar ne işe yarar ben yıllardır anlayamadım, üyelerinden aidat adı altında para alırlar, eyvallah alsınlar da karşılığında ne verirler. Benim oğlum belediyede çalışıyor sendikanın aldığı para sağladığı getiriden 360 lira daha fazla. Şimdi ne karı var bu sendikaların oğlum ve oğlum gibi binlerce çalışana.
işçilerini satan sendikalar.
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