2021 işçi sendikalarının üye sayıları! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazetede yayımlandı. Sendikaların Temmuz-2020 dönemine kıyasla üye sayılarındaki değişimi içeren istatistiklerde, dikkat çeken değişiklikler oldu. Aradan geçen 6 ayda bazı sendikaların üye sayısı azalırken, bazılarınınki yükseldi. Bu durum hem iş kollarında hem de sendikalar arası rekabette dengeleri değiştirdi. ÖZ-SAĞLIK-İŞ'İN ÜYE SAYISI YÜZDE 245 ARTTI En dikkat çekici değişiklik Hizmet-İş Sendikasının üye sayısında yaşandı. Temmuz-2020 döneminde 309 bin 600 üyeye sahip olan Hizmet-İş'in üye sayısı Ocak-2021 döneminde 238 bin 666'ya düştü. Hizmet-İş, üye sayısı 70 bin 934 kişi azalmasına rağmen en fazla üyeye sahip işçi sendikası unvanını korudu. Sendikanın üye kaybında, taşerondan kadroya alınan işçilerin iş kollarını değiştiren düzenleme etken oldu. Bununla bağlantılı olarak Temmuz-2020 döneminde 53 bin 749 üyesi olan Öz Sağlık-İş'in üye sayısı Ocak-2021 döneminde 185 bin 370'e yükseldi. Sendikanın üye sayısı 6 ayda 131 bin 621 kişi arttı. Bu artış Öz Sağlık-İş'in en fazla üyeye sahip üçüncü işçi sendikası olmasını sağladı.

Öz Sağlık-İş ile "sağlık ve sosyal hizmetler" iş kolunda bulunan Türkiye Sağlık-İş'in üye sayısı da 18 bin 638'den 43 bin 51'e yükseldi. TEZ-KOOP-İŞ VE KOOP-İŞ ÜYE SAYISINI 30'AR BİN ARTIRDI "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş kolundaki Tez-Koop-İş ve Koop-İş üye sayılarını önemli oranda artırdı. Temmuz-2020 döneminde 76 bin 766 üyesi olan Tez-Koop-İş üye sayısını 107 bin 823'e, 71 bin 594 üyesi olan Koop-İş ise 104 bin 308'e yükseltti. Buna karşın aynı iş kolundaki Öz Büro-İş'in üye sayısı 43 bin 72'den 38 bin 155'e düştü. Söz konusu dönemde, üye sayısını 28 bin 516'dan 32 bin 85'e yükselten Tek Gıda-İş bağlı olduğu "gıda sanayi" iş kolunda, üye sayısını 37 bin 830'dan 41 bin 831'e çıkartan Öz Finans-İş ise "banka, finans ve sigorta" iş kolunda üye sayısıyla birinciliğe yükseldi. TÜRK METAL 200 BİN SINIRINI AŞTI "Metal" iş kolunda Türk Metal üye sayısını 197 bin 299'dan 209 bin 529'a, "İnşaat" iş kolunda Yol-İş üye sayısını 45 bin 941'den 50 bin 301'e, "Enerji" iş kolunda Tes-İş üye sayısını 64 bin 723'ten 69 bin 459'a, "dokuma, hazır giyim ve deri" iş kolunda Öz İplik-İş üye sayısını 35 bin 851'den 37 bin 688'e, "iletişim" iş kolunda Türkiye Haber-İş üye sayısını 13 bin 804'ten 18 bin 592'ye, "genel işler" iş kolunda Genel-İş üye sayısını 109 bin 46'dan 114 bin 68'e çıkarttı.