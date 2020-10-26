2021 PAEM alımları bekleniyor... PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? PAEM başvuru şartları! Kimler komiser yardımcısı olabilir?

2021 yılında ihtiyaca göre 100 bin personel alımı yapılacak. Bu alımların en başında koronavirüsten dolayı sağlıkçılar olacak. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak. Uzun zamandır komiser yardımcısı alımları yapılmıyordu. Vatandaşlar PAEM komiser yardımcısı alımları ne zaman yapılacak araştırıyordu. KPSS lisans sınavının yapılması ve açıklanmasının ardından araştırmalar artmaya başladı. İşte son dakika PAEM komiser yardımcısı alımları...

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMLARI NE ZAMAN?

On binlerce kişi KPSS lisans sınavının açıklanmasından sonra PAEM komiser yardımcısı alımları olacak mı araştırmasına başladı. Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte 2021 yılı için 100 bin personel alımı planlandığı, alımların kamu kurumları bünyesine yapılacağına dair bilgi paylaşıldı. Komiser yardımcısı alımları KPSS lisans sınavına göre alınması bekleniyor. PAEM alımının 2021 yılında yapılacağına yer verildi. Peki PAEM başvuru şartları nedir?

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

PAEM'in alacağı komiser yardımcısı alımlarına katılım şartları araştırılıyor. On binlerce adayın merak ettiği, PAEM başvuru şartları detaylarını derledik. PAEM komiser yardımcısı alımları için öncelik T.C. vatandaşı olmak. İşte diğer PAEM başvuru şartları...