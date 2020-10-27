2021 PAEM alımları son durum... PAEM başvuru şartları! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? Kimler komiser yardımcısı olabilir?

Dönem dönem Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine komiser yardımcısı alımları yapılıyor. Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak. Uzun zamandır komiser yardımcısı alımları yapılmıyordu. Vatandaşlar PAEM komiser yardımcısı alımları ne zaman yapılacak araştırıyordu. KPSS lisans sınavının yapılması ve açıklanmasının ardından araştırmalar artmaya başladı. İşte son dakika PAEM komiser yardımcısı alımları... PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMLARI NE ZAMAN? On binlerce kişi KPSS lisans sınavının açıklanmasından sonra PAEM komiser yardımcısı alımları olacak mı araştırmasına başladı. Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte 2021 yılı için 100 bin personel alımı planlandığı, alımların kamu kurumları bünyesine yapılacağına dair bilgi paylaşıldı. Komiser yardımcısı alımları KPSS lisans sınavına göre alınması bekleniyor. PAEM alımının 2021 yılında yapılacağına yer verildi. Peki PAEM başvuru şartları nedir?

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? PAEM'in alacağı komiser yardımcısı alımlarına katılım şartları araştırılıyor. On binlerce adayın merak ettiği, PAEM başvuru şartları detaylarını derledik. PAEM komiser yardımcısı alımları için öncelik T.C. vatandaşı olmak. İşte diğer PAEM başvuru şartları... PAEM başvuru şartları şu şekilde: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 3) KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak, Sizce KPSS şartı kaç olmalı? Yorum kısmı aşağıda. 4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, 5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, 7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,