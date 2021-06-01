2021 sağlıkçılara ek ödeme ne zaman verilecek? 2021 sağlıkçılara ek ödeme verilecek mi?

2021 senesinde sağlık çalışanlarına ek ödeme verilecek mi sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de sağlık çalışanları için düzenlenen ek ödeme ile ilgili detaylar yayınlanmıştı. Bu kapsamda sağlık personellerine ek ödeme ne zaman verilecek sorusu merak ediliyor. Peki 2021 sağlıkçılara ek ödeme ne zaman verilecek?
Sağlık personelleri bu sene ek ödeme verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili resmi karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ya da personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek koşuluyla personele ek ödeme yapılabilecek. Yapılan düzenlemeye göre yine ödemenin tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
Geçtiğimiz günlerde YÖK, Sağlık Bakanlığına bağlı bulunan sağlık tesislerinde görevli personele yönelik düzenlemenin sonrasında üniversite hastanelerinde Covid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapmakta olan personele de ek ödeme yapılması amacıyla yeni bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.
Sağlıkçıların beklediği ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağlamaya devam ettiği sürece verilmektedir. Sağlık tesisinin o dönemde elde etmiş olduğu gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrılmasının ardından kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek kaydıyla personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme şeklinde dağıtılamamaktadır.
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