2021 sağlıkçılara ek ödeme ne zaman verilecek? 2021 sağlıkçılara ek ödeme verilecek mi?

2021 senesinde sağlık çalışanlarına ek ödeme verilecek mi sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de sağlık çalışanları için düzenlenen ek ödeme ile ilgili detaylar yayınlanmıştı. Bu kapsamda sağlık personellerine ek ödeme ne zaman verilecek sorusu merak ediliyor. Peki 2021 sağlıkçılara ek ödeme ne zaman verilecek?

2021 SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK? 2021 SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME VERİLECEK Mİ?

Sağlık personelleri bu sene ek ödeme verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili resmi karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ya da personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek koşuluyla personele ek ödeme yapılabilecek. Yapılan düzenlemeye göre yine ödemenin tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.