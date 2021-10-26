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2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8’lik enflasyon hedefi

26.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın açıklanmasının ardından 2022 yılı enflasyon ve büyüme hedefleri de açıklandı. Programa göre, 2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8’lik enflasyon hedefleniyor.

2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8’lik enflasyon hedefi

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8’lik enflasyon hedeflendiği açıklandı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan programda, salgın kapsamında aşılama sürecinin olumlu seyrinin ve salgına yönelik önlemlerin hafiflemesiyle ekonomik ve sosyal aktivite üzerindeki baskının azalması, hizmetler sektörünün toparlanması ve sanayi sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) üzerinde büyüme sağlayacağının tahmin edildiği belirtildi.

YÜZDE 5 BÜYÜME, 9,8 ENFLASYON HEDEFİ

2021 yılında OVP'de öngörülen toparlanma süreci çerçevesinde ekonomik faaliyetin 2022 yılında güçlü görünümünü koruması ve yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesi hedeflendi. Etkin para ve maliye politikaları ile üretim ve verimlilik artışı kanalıyla enflasyonun yüzde 9,8'e gerilemesinin beklendiği vurgulandı. Mal ihracatındaki artışın devam etmesi, ithalatta dışa bağımlılığı azaltacak politikaların uygulanması ve hizmet gelirlerinin yükselmesiyle cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 2,2 olarak gerçekleşmesi öngörüldü. Bu çerçevede, teknoloji transferi sağlayan uluslararası yatırımlar başta olmak üzere uzun vadeli sermaye girişlerinin öne çıkarılması amaçlandı.

İHRACATTA YÜZDE 9,4’LÜK ARTIŞ HEDEFİ

Gelecek yıl bir önceki yıla göre özel ve kamu kesimi tüketim harcamalarında sırasıyla yüzde 4,4 ile yüzde 0,7 oranlarında reel artış olması öngörüldü. Gelecek yıl, yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi öngörüldü. İş gücüne katılma oranının da toparlanarak, 2022 yılında 1 puan artışla yüzde 52,4'e ulaşması öngörüldü. Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 9,4 artarak 230,9 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 yükselerek 282,7 milyar dolara ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 51,8 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Programa göre bu dönemde ihracat ve ithalat fiyatlarının 2022 yılında yüzde 1,4 ve 2,2 oranlarında artması öngörülürken, reel ihracatın ve ithalatın ise yüzde 8,0 ve 7,4 artacağı, gelecek yıl salgının etkisinin daha da azalmasıyla seyahat gelirlerinin 25 milyar dolar seviyesine yükselmesi, hizmetler dengesinin ise 31,8 milyar dolar fazla vermesi tahmin ediliyor.

SALGINDA 60 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANDI

Programda yer alan bilgilere göre, salgının başladığı tarihten itibaren, ihtiyaç sahiplerine, 2021 Mart ayı itibarıyla 3 faz halinde yürütülen Sosyal Destek Programı kapsamında 6,5 milyar lira, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası' kapsamında 2,1 milyar lira, Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme kapsamında 4 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında 31,5 milyar lira, nakdi ücret desteği kapsamında 10,2 milyar lira, işsizlik ödeneği kapsamında 5,6 milyar lira olmak üzere yaklaşık 60 milyar lira destek sağlandı.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle kurum bakımında alınma riski bulunan çocukların öz aile veya yakınlarının yanında desteklenmesi amacıyla ailelere sunulan sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden 2021 eylül itibarıyla 138 bin 816 çocuk faydalanıyor. Aylık ortalama bin 259 lira ödeniyor.

'ANADOLU TIBBI MARKASI OLUŞTURULACAK'

Programda yer alan bilgilere göre, Aile Hekimliği sayısı 2022 sonuna kadar 30 bin 680'e çıkarılacak ve bir aile hekimine düşen kişi sayısı 2 bin 800’e düşürülecek. Sağlık Bakanlığı tarafından, 2022'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemeler tamamlanarak uygulamaya koyulacak. 'Anadolu Tıbbı' markasının oluşturulması için çalışmalar yürütülecek, geleneksel bilgilerin korunma ve kayıt altına alınma çalışmaları desteklenecek.

İŞ YERLERİNDE BESLENME DOSTU KILAVUZU

Programa göre, 2022’de savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 71’den yüzde 73'e çıkarılacak. 2022’de savunma ve havacılık ihracatının 8,9 milyar dolar, cironun 23,1 milyar dolar, sektörde istihdam edilenlerin sayısının ise 74 bin 800 olacağı öngörülüyor. İş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla iş birliğiyle 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Programı Uygulama Kılavuzu' hazırlanacak. 2022'de iş yerlerinde bu programın uygulamasına başlanılacak.

TOKİ 2022’DE 50 BİN SOSYAL KONUT YAPACAK

TOKİ, 2003'ten itibaren 1 milyon 52 bin 152 konutun inşaatına başladı ve 898 bin 570 konutu 2021 eylül sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamladı. TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Programı kapsamında 2021 sonunda 80 bin konut üretilmesi planlandı. Program kapsamında 2022'de 50 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla üretilmesi hedefleniyor. 2021 Ocak-Ağustos döneminde 801 bin 995 konut satılırken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 24 bindi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, Türkiye’nin 2 bin 949 kilometre olan kara sınırlarından bin 295 kilometrelik güney sınırının 837 kilometresi, 2015-2021 yılları arasında, bin 182 kilometrelik doğu sınırının 168 kilometresi 2017-2021 yılları arasında sınır duvarı örülerek kapatıldı. 2021 eylül ayı itibarıyla kara sınırlarının yüzde 34'ü olan bin 5 kilometresine sınır duvarı örüldü. Doğuda İran sınırında, 238 kilometre, güneyde Irak sınırında 33 kilometrelik kısmına sınır duvarı ve çit yapımı projelendirme çalışmaları devam ediyor.

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Enflasyon Cumhurbaşkanı
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