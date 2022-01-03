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2022 Elektrik zammı yüzde kaç oldu? Elektriğe ne kadar zam geldi?

03.01.2022 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ilk günlerinde elektrik fiyatlarına zam gelip gelmediği araştırılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2022 yeni elektrik zammı vatandaşlara duyuruldu. Peki 2022 elektrik zammı yüzde kaç oldu? Elektriğe ne kadar zam geldi? İşte ayrıntılar...

2022 Elektrik zammı yüzde kaç oldu? Elektriğe ne kadar zam geldi?

2022'nin ilk günlerinde elektrik fiyatlarına gelen zam oranları merak ediliyor. Son günlerde kurlarda yaşanan dalgalanmaları sonrası 2022 hane ve sanayi ve ticarethane tipi elektrik tarifelerine uygulanacak zam miktarı EPDK tarafından açıklandı. Peki 2022 elektrik zammı ne kadar oldu?

2022 ELEKTRİK ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Elektrikte kademeli tarifeye yönelik düzenlenen yasa bir süre önce yürürlüğe girdi. 2022 elektrik zammı vatandaşlar tarafından sorgulanırken EPDK'dan konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına geçildiği belirtilerek, "Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir.

Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021’de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur."

Bunun yanında yapılan açıklamada "Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır." denildi. Elektrikte güvence bedelinde sanayi ve ticaret aboneleri için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 TL olarak, mesken için ise 45,6 TL olarak belirlendi. Yine hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar %50 oranında artış gösterecek, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre % 50 daha fazla olacak.


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