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  4. 2022 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağkur maaşı 1600, 2300 TL olanların emekli maaş zammı!

2022 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağkur maaşı 1600, 2300 TL olanların emekli maaş zammı!

24.01.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli vatandaşlar tarafından emekli zammı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Son olarak Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte emekli zammı da bilindiği üzere netleşmişti. 1600, 2300 TL maaş alan vatandaşlar emekli maaş zammının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2022 emekli zammı ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağkur maaşı 1600, 2300 TL olanların emekli maaş zammı!

2022 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağkur maaşı 1600, 2300 TL olanların emekli maaş zammı!

2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte emekli zammı da bilindiği üzere belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisi ile beraber emekli maaş zammı belli olurken en düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükseldi. Ayrıca 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. İşte detaylar...

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yeni karara göer en düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya yükseltildi. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLDU

Bunların yanı sıra en düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belli oldu. Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkan Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aktardığı bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşti. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile beraber 2022 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda %30,95 oranında iyileştirme yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25.5 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıkları da geçen senenin son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25.5'e karşılık geliyor. Buna göre 2000 öncesi SSK emeklilerinin aylığı 2 bin 624 liradan 3 bin 293 liraya, 2000 sonrası da 1627 liradan 2 bin 500 liraya çıktı. Bağ- Kur (esnaf) emeklisinin aylığı 1912 liradan 2 bin 500 liraya, Bağ-Kur (Tarım) aylığı da 1802 liradan 2 bin 500 liraya yükseldi. Kamu işçilerine yüzde 25.6 oranında zam yapılacak.

Ayrıca memur maaşlarına yansıtılacak olan yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine de yansıyacak. Yeni zamla birlikte 65 yaş aylığı 828 liradan 1055 liraya, evde bakım desteği 1797 liradan 2 bin 292 liraya çıkmış oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Ödemelerin yapılacağı tarih merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2022'de alacak. SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak 2022 tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında ödeme yapılacak.

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emekli maaşı
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