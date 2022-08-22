2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar!

Son olarak emekli maaşlarının yatmasının ardından "Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?" sorusu sorgulanmaya başlandı. Emekli maaşında ödemelerin ne zaman olduğu ve en yüksek promosyonu veren bankalar listesi sıklıkla sorgulanan konulardan oldu. Promosyon sayesinde ek gelirde de artış yaşanmış oluyor. Peki 2022 yılında emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

2022 BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Yapı Kredi, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, İş Bankası, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar tarafından müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumunda çok ciddi promosyon imkanı sunuluyor. Bu sebeple banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte oranlar...

ZİRAAT BANKASI



Ziraat bankası da, 1.500 TL'den emekli aylığı alan kişilere 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme imkanı sunmaktadır.

Burada da 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekmektedir.

YAPI KREDİ



Yapı kredi tarafından emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunulmakta. 2 ve 31 Ağustos 2022 tarihlerinde SGK emekli aylığını üç sene süresince Yapı Kredi'den alma taahhüdü verecek olan emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor. Ayrıca Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından başka ek bir koşul olmadan bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadar ise 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasında ise 6.000 TL; net gelir 2.500 TL'nin üzerinde ise bu kez 7.250 TL nakit promosyon ödenmektedir.

HALKBANK



Yine Halkbank da, 1.500 TL'den az emekli maaşı alan kişilere 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapmaktadır.

TEB



Emekli maaşını 36 ay süresince TEB'den almayı taahhüt eden kişiler ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi almaktadır.

AKBANK



SGK emekli maaşını Akbank'tan alan kişiler de 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi alabilmektedir. Ayrıca SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak olan ve 3 sene boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon almaya hak kazanabiliyor.

DENİZBANK



DenizBank maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödemektedir. 1 otomatik ödeme talimatı veren kişiler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabilmektedir.

KUVEYT TÜRK



KuveytTürk maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme fırsatı sunmaktadır. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye edilmektedir.

İŞ BANKASI



İş Bankası'nın promosyon miktarı da merak ediliyor. Maaşını İş Bankası'ndan alan kişiler, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanıyor.

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için bu oran 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için bu oran 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaş alanlar için ise oran 5.000 TL olmaktadır.

Ayrıca emekli yakınına referans olan emekli vatandaşlara, her bir emekli yakını için 250 lira puan vermektedir. En çok 2 kişi için puan kazanılabilmektedir.

VAKIFBANK



VakıfBank da maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlamaktadır.

GARANTİ BBVA



Garanti BBVA bankası tarafından emekli maaşını taşıyan müşterilere 7250 TL'ye varan promosyon sözü verilmektedir. Ayrıca yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunulmaktadır.

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir. Ayrıca ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapılacaktır.



