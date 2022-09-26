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2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurusu şartları neler? İşte İBB burs başvuru tarihleri

26.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvurusu tarihleri ve nasıl yapılacağı sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek genç üniversiteli eğitim yardımı başvuruları 26 Eylül tarihi itibarıyla başladı. Şartlar ve başvuru detayları ise merak ediliyor. Peki 2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte İBB burs başvuru tarihleri...

2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvurusu şartları neler? İşte İBB burs başvuru tarihleri

İBB burs başvurularının detayları merak ediliyor. Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak gibi genel başvuru şartları olan İBB başvurularında son başvuru tarihi ve İBB burslarının kaç kişiye verileceği merak ediliyor. İşte merak edilenler...

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

-Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

-Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

-Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

-Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

-Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu.

Kimler başvuru yapamayacak?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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