2022 Kasım ayı ne kadar emekli maaşı alırım? 2022 emekli maaşı hesaplama!

Emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapılacağı enflasyon verilerinin paylaşılmasının ardından merak konusu oldu. 4 B Bağkur emekşileri emeklilik tutarını e-Devlet'ten hesaplayabilirler. Öte yandan 4A ile 4C grubundakiler de hesaplama robotundan işlem yapabiliyor. Birçok kişi arama motorlarında "2022 Kasım ayı ne kadar emekli maaşı alırım?" konu başlığını sorguluyor. İşte emekli maaşı hesaplama konusunda merak edilenler...

2022 KASIM AYI NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilen bir işlemdir. e-Devlet platformundan öğrenilebilen maaş sorgulama işlemi sayesinde herkes ne kadar maaş alacağını öğrenebilir. Herkes için kolayca ulaşım sağlayan bu uygulama sayesinde emekli maaşı hesaplama işlemleri otomatik bir şekilde yapılabilir. Emeklilik maaşı hesaplama yapılırken farklı faktörlere göre hesaplama işlemi yapılır.

İşte emekli maaşı hesaplamasında kullanılan faktörler:

Çalışma dönemi boyunca ödenen değişik prim miktarı

İşe başlanılan ilk tarih

Sigortalılık süresi

Ödenmiş prim günü sayısı

Kişinin yaşı

Bu faktörler emeklilikte alınan maaşın belirlenmesini sağlayan faktörlerdir. Belirlenen tüm bu şartları eksiksiz bir şekilde sağlayan kişiler emekli olabilir. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusunun cevabı için emekli maaşını hesaplamak için bu faktörleri göz önünde bulundurarak hesaplayabilir. Emekli olunca alacağım maaş hesaplaması, tüm bilgiler girildiğinde internet üzerinden öğrenilebilir.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ

Çalıştığı işe devam edemeyecek yaş dönemleri için emekli maaşı hesaplama sistemi SGK bünyesinde hizmete sunulmuştur. Bu sistem ile emekli maaşının ne kadar olduğunu ve bütün hesaplamaları yapabilmek mümkün bir hale geliyor. Çalışılan iş koluna göre değişiklik gösterebilen emeklilik türleri 4A, 4B, ve 4C olmak üzere üçe ayrılır. Emeklilik türlerinin kapsamları:

4A sistemi özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışanları kapsar.

4B sistemi bağımsız yani kendi mesleğini yapanları kapsar.

4C sistemi de devlet memurlarını kapsar.

Tüm bunların yanı sıra çalışan veya çalışmayan her yaştan kişilere hitap eden bireysel emeklilik sistemi de mevcuttur. Tasarruf ve yatırım gibi konularda destek olan bu sistemden de emekli olunabilir.

4 A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ

4a emekli maaşı hesaplama işlemi SGK sisteminden birkaç adım ile kolay bir şekilde yapılabilir. Emeklilik maaşı hesabını öğrenmek isteyenler Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait olan aylık hesaplama sayfasını açarak izlemesi gereken birkaç adımdan sonra maaşlarını öğrenebilir.

İzlenilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sitesine girin.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası girilmelidir.

SSK sicil numarası kısmı eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Baba adı bilgisi girilmelidir.

Nüfus ili ve doğum tarihi bilgileri doğru bir şekilde girilmelidir.

Bu işlemler tam olarak eksiksiz bir şekilde yapıldığında ve sonucu öğrenmek için işlemlerin sonunda sorgula butonuna basıldığı zaman 4A emekli maaşı hesaplama sistem tarafından otomatik bir şekilde yapılır. Aylık maaş miktarının öğrenilebildiği bu sistemden herkes faydalanabilir. Ne kadar emekli maaşı alınacağı öğrenilir. SGK emekli maaşı hesaplama işlemi maaşını hesaplamak isteyen herkes için bu uygulama sayesinde kolay bir şekilde yapılabilir.

2023 EMEKLİ, MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR

Mevcut: 9.109 TL

AA Finans: 11.169 TL

TCMB : 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.077 TL

AA FiNANS: 7.451 TL

TCMB: 7.223 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

AA FiNANS: 5.700 TL

TCMB: 5.524 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

AA FiNANS: 3.534 TL

TCBM: 3.425 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

AA FiNANS: 5.104 TL

TCBM: 4.947 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

AA FiNANS: 4.056 TL

TCBM: 3.931 TL



