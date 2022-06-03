Mayıs ayı enflasyon oranı ve TÜİK verilerinin (TEFE-TÜFE) ne açıklanıp açıklanmadığı ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. TÜİK her ay, önceki ayın enflasyon rakamlarını duyuruyor. Arama motorlarında, 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranı yüzde kaç? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Merak edilenler haberimizde...

TÜİK ENFLASYON ORANI MAYIS 2022 NE KADAR?

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

TÜİK ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

