2022 Model Toyota Corolla’nın fiyatları belli oldu! Toyota Corolla’nın yeni fiyatı bakın ne kadar oldu!

2021’in son aylarında doların yükselmesiyle oluşan piyasa dalgalanması araç fiyatlarına da etki etti. Piyasaların durumundan etkilenen araçlar zamlı fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Bu dönemde araba almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri Toyota 2022 fiyat listesi oldu. 2022’de zamlı fiyat açıklayan ilk markalardan biri Japon araç markası Toyota Corolla oldu. Toyota pek çok araç modelinde fiyat değişikliğine gitti.

YENİ COROLLA HYBRİD FİYATLARI

İşte 2022 model Toyota Corolla araç modellerinin güncel fiyat listesi:

Hybrid Dream e-CVT 689.700 TL – 529.550 TL (Tavsiye Edilen 2022 MY ÖTV Teşvikli

Liste Fiyatları)

Hybrid Flame e-CVT 703.100 TL – 539.850 TL

Hybrid Flame X-Pack e-CVT 726.600 TL-557.850 TL

Hybrid Passion X-Pack e-CVT 781.400 TL- 599.850 TL

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyatları

Hybrid 4×2 Flame e-CVT 765.600 TL – 552.100 TL (Tavsiye Edilen 2022 MY ÖTV

Teşvikli Liste Fiyatları)

Hybrid 4×2 Passion e-CVT 835.500 TL – 602.400 TL

Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) 845.900 TL – 609.900 TL

Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT 890.200 TL – 641.800 TL

Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) 900.600 TL – 649.300 TL

Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) 914.700 TL – 659.400 TL

