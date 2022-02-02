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2022 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu mu? Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

02.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası önceki günlerde Ocak ayı enflasyon tahmini ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Enflasyon oranı sonrası bu orana bağlı kira artışı gibi rakamlar da belli olmuş olacak. Peki 2022 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu mu ve ne zaman açıklanacak? İşte son durum...

2022 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu mu? Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 2022 Ocak ayı enflasyon tahmini ile ilgili açıklamada bulunmuştu. TÜİK tarafından TEFE TÜFE verilerinin hangi gün belli olacağı merak ediliyor. 2021 Aralık ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 13,58 artış göstermişti.

2022 OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılın ilk ayının enflasyon rakamları 3 Şubat 2022 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10:00'da duyurulacak veriler Ocak ayı enflasyonunu gösterecek. Yapılacak olan açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verileri paylaşılacak.

2021 ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Rakamlara göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre % 19,60 artış meydana gelmişti.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon rakamı ne olacak? Enflasyon ne kadar oldu?

Yapılan ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılım gösteren ekonomistlerin Ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46 olurken, en yüksek ise yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Ayrıca ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay %36,08 olan yıllık enflasyonun Ocak ayında % 48,42'ye yükseleceği hesaplanmakta. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre % 13,58 artış göstermişti.


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Enflasyon TÜFE
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