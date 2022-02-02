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2022 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? Şubat kira artış oranı nasıl hesaplanır?

02.02.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ikinci ayında kira artış oranının miktarı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kira artış oranı her ay açıklanan enflasyon oranı sonrası netlik kazanmakta. Peki 2022 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? Şubat kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte kira artışı hakkında ayrıntılar...

2022 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? Şubat kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Vatandaşlar Şubat ayına giriş yapılmasının ardından kira artış oranı ile ilgili son dakika açıklamalarını takip etmeye koyuldu. Enflasyon oranının yarın açıklanmasının sonrasında Şubat ayı kira artış oranı da belli olmuş olacak. Her ay Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı geçtiğimiz Ocak ayı için yüzde 19,60 oranında olmuştu.

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında Şubat ayı kira artış oranı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında belli olacak. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10:00’da duyurulacak. Bu rakamla birlikte Şubat ayı kira artış oranı da belli olacak.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 Ocak ayı kira artış oranları geçtiğimiz ay belli olmuştu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenmekte olan kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 olmuştu.

TÜFE'de 2021 senesi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşmişti. Ev sahipleri de bu orana göre kira artışı belirlemişti.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA YÖNTEMİ!

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %19,60

Zam bedeli: 196,00 TL

Zamlı kira bedeli: 1.196,00 TL

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