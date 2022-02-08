2022 TOKİ indirimleri ne zaman? Bakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası başladı mı?

TOKİ indirim kampanyası için 2022 senesinde önemli bir indirim sürecine daha giriyor. Geçtiğimiz senelerde belirli oranda indirim kampanyaları yapmayı sürdüren TOKİ, 2022 yılında da indirim kampanyası yaparak, konut sahiplerine ayrıcalıklar tanıyacak. İşte Bakan Kurum'un açıklamaları...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

TOKİ Indirim kampanyası için merakla beklenen indirim kararı açıklandı. TOKİ konutlarına indirim müjdesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Antalya’da ‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ temasıyla düzenlenen toplantıya katılım gösteren Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içerisinde 2 ayrı indirim yaptıklarını hatırlattı.

MART AYINDA BAŞLIYOR

Bakan Kurum, konuyla ilgili “Düzenlediğimiz kampanyalarla; yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.



