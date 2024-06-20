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2022'ye kadar 50 liraydı! Yeni vergi düzenlemesi geliyor: 3000 lira olması talep edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.06.2024 12:05
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Türkiye son günlerde yurt dışına çıkış harcını konuşuyor. 2019'dan 2022'ye kadar 50 lira olan 2022'de 150 liraya çıkan harcın geçtiğimiz günlerde 1500 lira olacağı konuşulmuştu. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığının 3 bin lira olarak öneri verdiği ortaya çıktı ve her yıl değerleme oranında artması talep edildi.

2022'ye kadar 50 liraydı! Yeni vergi düzenlemesi geliyor: 3000 lira olması talep edildi

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Son günlerin tartışmalı konusuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metninde yeni vergi paketine dair dikkat çeken öneri ve tahminler yer aldı.

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3 BİN TL İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre, hükümetin yakın zamanda TBMM'ye göndermesi beklenen yeni vergi paketine dair sunumda, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi.

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"HER YIL DEĞERLEME ORANINDA ARTIŞ" TALEBİ

Sunumda "önerilen düzenleme" ara başlığı altında "Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3.000 TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir" denildi.

2023'TE KAÇ KİŞİ YURT DIŞINA ÇIKTI

Önerinin "etki analizi" bölümünde ise 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapmış olduğu hatırlatılarak "2024 yılında da aynı sayıda kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapacağı varsayımı ile 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanmaktadır" denildi.

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1500 LİRA OLACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Kurban Bayramı tatili sonrasında TBMM'ye gelecek olan ve vergi düzenlemelerini içeren pakette yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılmasına dair düzenleme de olması bekleniyor.

Bloomberg'de 14 Haziran'da yayımlanan haberde, çıkış harcının 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltileceği aktarılmıştı.

"RAKAM HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Sözcü'nün ulaştığı Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, çıkış harcına zam hazırlığının doğru olduğunu ancak rakamın henüz netleşmediğini belirtmişti.

2022'YE KADAR 50 LİRAYDI

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

Yurt dışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının 15 TL'lik bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.

Express


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Anahtar Kelimeler:
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı vergi harç yurt dışı
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