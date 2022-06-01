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2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Diyanet kurban kesim bedelini açıkladı

01.06.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, 2022 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte detaylar...

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Diyanet kurban kesim bedelini açıkladı

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin ne kadar olduğu, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala internet üzerinden kurban kesim bedelleri araştırılıyor. Peki, 2022 yılı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından yapılan açıklama.

2022 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Diyanet tarafından açıklanan bilgilere göre, kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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