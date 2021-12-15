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2022 yılında 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı miktarı...

15.12.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda 65 yaş aylığının ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçen sene zamla birlikte 711.5 liradan 864.89 liraya yükselen 65 yaş aylığı yeni asgari ücretin açıklanmasına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Engelli ve evde bakım maaşı ile beraber asgari ücret zammından etkilenecek olan bu ödenekler arasında 65 yaş aylığı da bulunuyor. Peki 2022 yılında 65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2022 yılında 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı miktarı...

Geçtiğimiz sene yapılan zamla birlikte 864.89 TL olan 65 yaş aylığı yeni asgari ücretin açıklanmasına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gerekli tüm şartları taşıyan yaşlı vatandaşlara verilen ödeneğin ayrıntıları merak ediliyor.

2022 YILI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı hakkında sorgulamalar devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak zammın ardından yaşlılık maaşında da artış olacak. 2021 itibariyle yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükselmişti. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık ise 851.95 liradan 1035.63 liraya yükselmişti. 2022 sayılı kanuna göre ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir.

65 yaş aylığının 2022 yılı için miktarı henüz kesinleşmiş değil. Ancak asgari ücret zammı sonrası resmi rakam belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı vs.) (4A,4B,4C)
-Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında bulunması
-65 yaşını doldurmuş olmak

Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi durumunda 65 yaş maaşı hemen kesilmektedir. Ayrıca nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamamaktadır. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde az olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için yukarıda belirlen şartlarına uygun olması gerekmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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