2023 ARALIK FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası faiz kararı

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. Peki, FED faiz kararı ne oldu? İşte 2023 Aralık ayı FED faiz kararı...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

FED faiz kararı bugün açıklandı. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) yapıldı.

2023 ARALIK AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

KASIM AYI FED FAİZ KARARI

Kasım ayında Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edildi.

FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının yıl başından bu yana ılımlı hale gelerek güçlü kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kaldığı ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Fed'in para politikası karar metninde fazla değişiklik yapmadığı dikkati çekerken, daha önce "sağlam" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "güçlü" olarak nitelendirildi. İstihdam kazanımlarının ise yılbaşından bu yana ılımlı hale geldiği karar metnine eklendi.

Açıklamada, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu vurgulanarak hane halkı ve işletmeler için daha sıkı mali ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

Bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.







