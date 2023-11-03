2023 EKİM AYI ENFLASYON ORANI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne oldu? TÜİK açıkladı

Ekim ayı Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. TCMB tarafından paylaşılan piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01'e yükseldi. TÜİK enflasyon oranı verilerine göre, eylül ayında aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükselmişti. Kiracılar ve ev sahipleri konuya dair araştırma yapıyor. 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. İşte 2023 Ekim ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih ve saat...

ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Enflasyon oranı bugün (3 Kasım 2023 Perşembe) belli oldu.

Yıllık enflasyon yüzde 61,36 oldu. TÜİK ekim ayı enflasyonunu yüzde 3,43 olarak açıkladı.

2023 EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

EYLÜL ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Eylül ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 artış gösterdi. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre; TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Sanayinin dört ana sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,43, imalatta yüzde 55,05, su temininde yüzde 68,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,08 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,97, imalatta yüzde 3,07, su temininde yüzde 13,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,47 artış görüldü.





