FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2023 HAZİRAN ENFLASYON ORANI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Gözler TÜİK'te

2023 HAZİRAN ENFLASYON ORANI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Gözler TÜİK'te

04.07.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından yapılacak. Enflasyon verileri market alışverişi, memur ve emekli maaşı ile kira artış oranı gibi bir çok kaleme yön verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili detaylar...

2023 HAZİRAN ENFLASYON ORANI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Gözler TÜİK'te

TÜİK tarafından yapılacak enflasyon oranı açıklaması için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 olarak açıklanmıştı. Bu anket döneminde ise rakam yüzde 38,55 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklama Temmuz ayı kira zam oranları ile memur ve emekli maaşı gibi birçok kaleme yön verecek. 2023 Haziran ayı enflasyon oranı yarın belli olacak. İşte 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili ayrıntılar...

iStock-1414584267

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

TÜRK LİRASI (329)

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Mayıs ayı enflasyon verileri Haziran ayında TÜİK tarafından açıklandı.

Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, Mayıs ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylelikle senelik enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kur korumalı mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından zam oranını açıklayacağız. Memur ve emeklilere verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. "

GÖZLER TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLAMASINDA

TÜİK tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon oranı için geri sayım başladı.

Enflasyon oranı, market alışverişi, memur ve emekli maaşı ile kira artış oranı gibi bir çok kaleme yön verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!
Akın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar varAkın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar var
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yoldaAraç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon oranı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.