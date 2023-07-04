2023 HAZİRAN ENFLASYON ORANI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Gözler TÜİK'te

TÜİK tarafından yapılacak enflasyon oranı açıklaması için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 olarak açıklanmıştı. Bu anket döneminde ise rakam yüzde 38,55 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklama Temmuz ayı kira zam oranları ile memur ve emekli maaşı gibi birçok kaleme yön verecek. 2023 Haziran ayı enflasyon oranı yarın belli olacak. İşte 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili ayrıntılar...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Mayıs ayı enflasyon verileri Haziran ayında TÜİK tarafından açıklandı.

Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, Mayıs ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylelikle senelik enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kur korumalı mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından zam oranını açıklayacağız. Memur ve emeklilere verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. "

GÖZLER TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLAMASINDA

TÜİK tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon oranı için geri sayım başladı.

Enflasyon oranı, market alışverişi, memur ve emekli maaşı ile kira artış oranı gibi bir çok kaleme yön verecek.

