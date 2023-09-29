FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2023 yılı 2. çeyreğine ilişkin Türkiye elektronik haberleşme sektörü 3 aylık pazar verileri raporu açıklandı! Bakan Uraloğlu: Sayı 93,1 milyona ulaştı

2023 yılı 2. çeyreğine ilişkin Türkiye elektronik haberleşme sektörü 3 aylık pazar verileri raporu açıklandı! Bakan Uraloğlu: Sayı 93,1 milyona ulaştı

29.09.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BTK'nın 2023'ün 2. çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu' açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, “71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı” ifadelerini kullandı.

2023 yılı 2. çeyreğine ilişkin Türkiye elektronik haberleşme sektörü 3 aylık pazar verileri raporu açıklandı! Bakan Uraloğlu: Sayı 93,1 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2023 yılının 2’nci çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 465 şirketin, 843 yetki belgesi bulunduğuna değinen Uraloğlu, “TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un net satış gelirleri yaklaşık 38,2 milyar lira iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 12,1 milyar lira olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla mobil abone sayısı 91,4 milyon olurken, mobil abone yaygınlığı yüzde 107,1 oldu. Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016’da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 91,8’ini oluşturduğu görüldü. M2M abone sayısı 8,5 milyona ulaştı.” dedi.

2023 yılının ilk yarısı itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısının yaklaşık 172 milyon olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Bununla birlikte yılın ikinci çeyreğinde ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 9,2 oranında artarak 2 milyon 465 bin 812 numara taşıma işlemi gerçekleşti. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009’dan 30 Haziran 2023’e kadar toplam 2 milyon 538 bin 670 adet numara taşıma işlemi gerçekleşti.” açıklamalarında bulundu.

u1

“536 BİN KM FİBER ALTYAPIYA ULAŞILDI”

Yılın ilk yarısı itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 477 dakika, sabit şebekelerde ise 95 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: “İnternet abone sayısı incelendiğinde 71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı. 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,6 civarında artışla 536 bin kilometre fiber altyapıya ulaşılmış olup fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,3 milyondur. Genişbant internet abonelerinin kullanımları incelendiğinde, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 238 GByte iken 2023 yılının ikinci çeyreğinde bu rakamın 254 GByte’a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2022 yılı ikinci çeyreğinde 12,8 GByte olan veri kullanımının 16 GByte’a ulaştığı görüldü” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, “Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından Haziran 2023 sonu itibarıyla 6,9 milyon elektronik imza ve 903 bin mobil imza olmak üzere toplam 7,8 milyon elektronik sertifika oluşturuldu.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! "Önemli bir gündemimiz var"SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! "Önemli bir gündemimiz var"
Sipariş iptallerinde tüketiciyi mağdur eden firmalara ceza yağdıSipariş iptallerinde tüketiciyi mağdur eden firmalara ceza yağdı
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
haberleşme

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.