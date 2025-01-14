2024 'emekli yılı' ilan edilmişti! Peş peşe kampanyaların ardından 2025'te üzecek haber geldi! Tren biletinden otobüs biletine kadar emekliye zam

2024 'emekliler yılı' olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz yılda birçok destek projesi hayata geçirilmişti. Emekliler yılı kapsamında, Tarım Kredi, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, GSM operatörleri, zincir marketler ve bazı giyim mağazalarında, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar yapılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emekliler yılına özel trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacağı ve şehirlerarası otobüsler yüzde 20'lik bir indirimin olacağını duyurmuştu.

2025 yılının başlaması ile bu destekler de tamamlanmış oldu. Bakan Uraloğlu, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığını belirterek, “Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 301 bin 239 kişi yararlandı" sözlerini kullandı. Uraloğlu ayrıca şehirler arası otobüsle yolculuğa da değinerek, yüzde 20 indirim hakkından 2024 yılında 666 bin 99 emeklinin yararlandığını belirtmişti.

TCDD BİLETLERİNE ZAM GELDİ

TCDD, dün tren biletlerine zam yapıldığını duyurmuştu. Yüzde 44'e yakın zammın yapıldığı biletlerde artık emekliler için yüzde 10 indirim uygulanmayacak. TCDD'nin yaptığı zam ile tren biletlerinin fiyatı şu şekilde oldu:



• Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL'ye

• Ankara-Konya güzergahı 250 TL'den 360 TL'ye,

• Ankara-Eskişehir güzergahı 280 TL'den 390 TL'ye çıktı.

YÜZDE 10 İNDİRİM DEVAM ETSEYDİ EMEKLİ NE KADAR PARA ÖDEYECEKTİ?

Ekonomim'in hesaplamasına göre emeklilere uygulanan yüzde 10 indirim devam etseydi emeklilerin bilet fiyatları şu şekilde olacaktı:



• Ankara-İstanbul güzergahı için 780 TL yerine 702 TL,

• Ankara-Konya güzergahı için 360 TL yerine 324 TL,

• Ankara-Eskişehir güzergahı için 390 TL yerine 351 TL ödeyecekti.

Yeni yılla beraber tüm kalemlerin fiyatları da değişiyor. Durum böyle olunca şehirlerarası otobüs firmaları da biletlerine zam yaptı. İşte ortalama otobüs fiyatları:



• İstanbul - Ankara güzergahı için bilet fiyatı 500 TL.

• İstanbul - İzmir güzergahı için bilet fiyatı 600 TL

• İstanbul - Konya güzergahı için bilet fiyat 1000 TL

Emekli indirimi devam etseydi bir emekli;



• İstanbul - Ankara güzergahı için 500 TL yerine 400 TL,

• İstanbul - İzmir güzergahı için 600 TL yerine 480 TL,

• İstanbul - Konya güzergahı için 1000 TL yerine 800 TL ödeyecekti.