2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI 2024: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye 400 Milyon TL

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları büyük bir heyecanla beklenen yeni yıl öncesi arama motorlarında vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Şanslarına güvenen ve içinde zengin olma umudu yatan birçok kişi çeyrek, yarım ve tam bilet alacak. 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş için biletler günler öncesinden satışa sunuldu.

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI 2024!

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.





