2024 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR, kaç TL? Büyük ikramiye tam 400 milyon TL! Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları Aralık ayının sonu yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak edildi. Çekiliş 31 Aralık 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 Milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde:

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerden alınabilmektedir.





