FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2024 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR, kaç TL? Büyük ikramiye tam 400 milyon TL! Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

2024 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR, kaç TL? Büyük ikramiye tam 400 milyon TL! Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

29.12.2023 11:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2024 listesi, 31 Aralık 2023 Pazar günü yaklaşırken pek çok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları 100 TL'den başlıyor. Şanslarına güvenen ve içinde zengin olma umudu yatan birçok kişi çeyrek, yarım ve tam bilet alacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 bilet fiyatları ne kadar, çekiliş sonuçları nerede açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılır?

2024 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR, kaç TL? Büyük ikramiye tam 400 milyon TL! Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları Aralık ayının sonu yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak edildi. Çekiliş 31 Aralık 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 Milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1 3

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde:

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1 5

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

mi

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerden alınabilmektedir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Merkez Bankası'nın 2024 yılı takvimiİşte Merkez Bankası'nın 2024 yılı takvimi
A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! İşte A101'e gelen Apple AirPods (3. Nesil) incelemesi A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! İşte A101'e gelen Apple AirPods (3. Nesil) incelemesi
Gündem olmuştu, DASK'tan teminat tutarlarına ilişkin açıklamaGündem olmuştu, DASK'tan teminat tutarlarına ilişkin açıklama
Anahtar Kelimeler:
milli piyango bilet fiyatları milli piyango bilet sorgulama milli piyango bileti milli piyango yılbaşı bilet fiyatları Milli piyango yılbaşı milli piyango yılbaşı bileti
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

Dar gelirli kesime yönelik yeni adım gündemde

Dar gelirli kesime yönelik yeni adım gündemde

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Çevreyi kirletenlere kötü haber! 2024 cezaları arttı...

Çevreyi kirletenlere kötü haber! 2024 cezaları arttı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

A101'e gelen Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.