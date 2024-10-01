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2024 yılı emekli olma yılı oldu! Yüzde 30 daha fazla maaş almak için dilekçe veren verene... Uzmanı nedenini açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 07:55
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2025 Ocak ayına son 3 ay kala emekliler 2024 yılında emekli olunduğunda daha fazla maaş alacağı için dilekçe vermeye devam ediyor. Bu sene yaşanan yığılmadan dolayı konu ile ilgili düzenlemelerin yapılacağı konuşuluyorken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin ve SGK Uzmanı Dilek Ete yıla göre neden maaş farkının olduğunu anlattı.

2024 yılında emekli olan vatandaşların 2025 yılında emekli olan vatandaşlara göre daha fazla maaş alacağı uzun zamandır gündemden düşmüyor. 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre neredeyse yüzde 30 daha fazla maaş alacak olması bu sene bir yığılma oluşturdu.

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bu durumun sebebini açıkladı.

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Zengin, bu durumun SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini ilgilendirdiğini ifade etti ve şu cümleleri kurdu:
"Onların da aslında bir emeklilik dilekçesini verdiğimiz tarih bir maaşı belirlemede kriter olmaması gerekir. Ama uzun yıllardır sistemimizde o dilekçe talep tarihi de kriter olarak belirleniyor. 2024 yılında emeklilik hakkını kazanmış birisi, 2024 yılında emekli olmadığı, emekliliğini 2025 yılına bıraktığı takdirde emekli aylığında %30 ila %35 arasında değişen bir düşüşe neden oluyor.

Zengin, bu durumun sebebini de açıklarak sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ama hem OVP'de, hem Merkez Bankası'nın hedeflemelerinde, hem de ekonomideki gidişata baktığımızda enflasyon hedeflenen oranda gerçekleştiği takdirde böyle bir sonuç ortaya çıkar. Daha önce de bu sonuçlar çıkmıştı. Bazı dönemler %9, %11, %15, %16 olmuştu. Ama bu dönem çok yüksek bir rakam oldu. Bunun en önemli nedeni de 2024 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine normalde bir önceki ay gerçekleşen TÜFE oranında artış veriliyor. O oran Ocak'ta %37,57 idi. Refah payıyla birlikte %49,25'lik bir artış verildi. Bu 30 ile 35 oranındakinin neredeyse yarısı yani 15-16 puanlık fark buradan kaynaklanıyor"

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2023 YILINA GÖRE MAAŞ ALMAK İÇİN...

SZC TV'de açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Dilek Ete, emeklilik dilekçesi için ise şu ifadeleri kullandı:

"Eemkli aylık hesaplama sistemi yanlış. 2008 yılı itibarıyla hatalar arttı. Yapılan düzenlem ile beraber, birinin emekli aylığını hesaplarken emekli dilekçesini verdiği yıl içinde emeklilere yapılan zammı ve bir yıl önceki enflasyonla güncelleme kat sayısını bulup hesaplayın. Yani , 2024 yılında emeklilik dilekçesi verirseniz size 2024 yılında emeklilere verilen zamları vereceğiz; sizinle ilgili güncellem yaparken 2023 yılının enflasyon rakamlarını alacağız. 2023'ün enflasyon rakamları 2024 yılından daha yüksek, büyüme hızı da daha yüksek. Eğer ki 31 Aralık 2024'e kadar emeklilik dilekçesi verirsek hem 2023'ün enflasyon rakamları yüksek olduğu için güncellem kat sayısı oranları yüksek olacak hem de 2024 ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR'lulara verilen yüzde 49.25 ve temmuz ayında emeklilere verilen 24.73 toplam emeklilik zammını alaacağız. 1 Ocak 2025 yılında emeklilik dilekçesini verirsek bu iki rakamı alamayacağız, güncelleme kat sayımızda 2024'ün kat sayısına göre hesaplanacak ve bu da yüzde 41.5 olarak bekleniyor. Yani önceki yıla göre daha düşük"

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SSK BAĞ-KUR ve kamu işçisini emeklilik başvurularını 31 Aralık'a kadar verirlerse yüzde 30 daha yüksek maaş alacaklarını söyleyen Ete, "1 Ocak 2025 yılında emeklilik dilekçelerini verirlerse yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar. Kamu işçileri 14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi verebilirler. Devlet memurları bu kapsam içinde değildir" dedi.

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Ete, SGK'nın geçtiğimiz günlerde 8 milyon kişiden GSS borcu istediğini hatırlatarak yeni düzenlemenin kapısının aralandığını aktardı. Ete GSS hakkında şu cümleleri kurdu:

"Emekli olup çalışma hayatına devam edenlerden GSS primi altında bir kesinti yapılacak. Çalışam süresi boyunca sigorta primi ödenen siporta primi üzerinden GSS zaten ödenir. İşçi yüzde işveren de yüzde 7.5 şeklinde ödeme yapar. Emekli olunca GSS primi ödenmez, çalışma hayatına devam etseler bile. İki milyon aktif emekli çalışan var onlardan da GSS primi alalım. Emekliler aylıkları yetmediği çalışmaya devam etmektedir. Bunun yapılması kayıt dışılığı artırır. Yeni bir prim ödemek yerine emekli çalışan sigortasız çalışmayı tercih eder"

Ete, yapılması gereken için, "Bir GSS ödenmesi değil, emeklilere yapılması gereken ek seyyanen yapılması bir intikabın yapılması" diyerek sözlerini noktaladı.

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