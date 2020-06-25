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2025'in meslekleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Ambitionscope 2025'te aranacak elemanları belirledi. Bundan 5 sene sonra en popüler meslekler bakın hangileri olacak...

Günümüzde mevcut olmayan meslekler, gelecekte büyük alanlar kaplayabilir. Geleceğin popüler mesleklerini bilmek; daha doğru bir kariyer planlamanıza ve daha çok mesleki güven duymanıza yarayacaktır. Geçmişe baktığımızda, bazı mesleklerin kaybolduğunu ve yerlerine yeni mesleklerin ortaya çıktığını görürüz. Gelecekte var olacak meslekler sizler için araştırıldı.

Bu işi yapanlar çok aranacak

20- IT Avukatı

20- IT Avukatı

19- Tedarik Zinciri İşçileri

19- Tedarik Zinciri İşçileri

18- Matematikçi

18- Matematikçi

16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı

16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı

15. Bilgisayar Sistemleri Analisti

15. Bilgisayar Sistemleri Analisti

14. Veri Analisti

14. Veri Analisti

13. Makine öğrenimi/öğretim

13. Makine öğrenimi/öğretim

12. Akıllı Bina Teknisyeni

12. Akıllı Bina Teknisyeni

11. Blockchain Geliştiricisi

11. Blockchain Geliştiricisi

10. 3D Baskı Teknisyeni

10. 3D Baskı Teknisyeni

9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu

9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu

8. Dijital Kaldırma Uzmanı

8. Dijital Kaldırma Uzmanı

7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

6. BT Güvenlik Analisti

6. BT Güvenlik Analisti

5. Dijital İçerik Uzmanı

5. Dijital İçerik Uzmanı

4. Yazılım Geliştiricileri

4. Yazılım Geliştiricileri

3. Enerji Teknisyenleri

3. Enerji Teknisyenleri

2. Kalifiye İşçi

2. Kalifiye İşçi

1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar

1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar
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