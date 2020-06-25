2025'in meslekleri belli oldu

Günümüzde mevcut olmayan meslekler, gelecekte büyük alanlar kaplayabilir. Geleceğin popüler mesleklerini bilmek; daha doğru bir kariyer planlamanıza ve daha çok mesleki güven duymanıza yarayacaktır. Geçmişe baktığımızda, bazı mesleklerin kaybolduğunu ve yerlerine yeni mesleklerin ortaya çıktığını görürüz. Gelecekte var olacak meslekler sizler için araştırıldı.
Bu işi yapanlar çok aranacak
19- Tedarik Zinciri İşçileri
16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı
15. Bilgisayar Sistemleri Analisti
13. Makine öğrenimi/öğretim
12. Akıllı Bina Teknisyeni
11. Blockchain Geliştiricisi
9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu
8. Dijital Kaldırma Uzmanı
7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
4. Yazılım Geliştiricileri
1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar
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