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2025 kıdem tazminatı hesabı değişti! Asgari ücret zammı sonrası hepsi yükseldi: İşsizlik maaşı, GSS, BES, askerlik ve doğum borçlanması…

25.12.2024 08:41
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2025 asgari ücret zammı sonrası A'dan Z'ye tüm kalemler değişti. 2025 yılı kıdem tazminatı hesabı güncellendi; 20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı 26.004 TL’ye yükseldi. Peki işsizlik maaşı, GSS primi, sigorta primi, BES kesintisi, askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları nasıl değişti? İşte kalem kalem değişen 2025 yılı ödeme ve ücretler...

2025 kıdem tazminatı hesabı değişti! Asgari ücret zammı sonrası hepsi yükseldi: İşsizlik maaşı, GSS, BES, askerlik ve doğum borçlanması…

2025 Asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki asgari ücret artışı ile birlikte diğer ödemelerdeki artış ne kadar oldu?

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalem değişti.

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KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞTİ

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yükselecek. 20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı, gelecek yıl 26.004 TL’ye yükselecek.

İşte, 2025 yılında asgari ücret zammı ile birlikte değişen tüm ödemeler:

Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.

En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.

Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.

En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.

BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL oldu.

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.

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ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 30 BİN 556 TL

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş. Bunun 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi, 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturuyor. SGK primi (işveren payı) 4 bin 30 lira 85 kuruş, işsizlik sigorta primi kalemleri de 520 lira 11 kuruşa çıktı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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