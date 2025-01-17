2025 zamlı emekli maaşları e-Devlet’e yansıdı! Kimler ne kadar maaş alacak? İşte sorgulama ekranındaki tüm detaylar…

SSK ve Bağkur emekliler maaşlarına Ocak ayında yüzde 15,75 memur emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Zamlar kök aylıklara yansıtıldı ve e-Devlet’te erişime açıldı. Peki yeni maaşını merak edenler e-Devlet’te bunu nasıl görecek?

Şifrenizle birlikte giriş yaptığınız e-Devlet’te ‘Çalışma Hayatım’ bölümüne gelmeniz gerekiyor. Buradan ‘emekli’ seçeneğine tıklayacaksınız ve detaylı bilgiye geldiğinizde yeni zamlı maaşınızı görebilirsiniz.

Örneğin bu emeklinin zamlı maaşı 21 bin 344 lira buna 853 ek ödeme de eklenecek ve yeni maaşı 22 bin 197 olacak.

Örneğin bu emeklinin zamlı kök maaşı 13 bin 986 lira buna 559 lira ek ödeme de eklendiğinde yeni maaşı 14 bin 546 lira oluyor. Bu rakam en düşük emekli aylığından fazla olduğu için bu emekli zamlı maaşını bu ay hesabında görebilecek.

12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkacak olan en düşük emekli aylığı içinse meclis mesaiye başladı. Ancak plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen teklifin genel kuruldaki görüşmeleri bir hafta sonrasına kaldı.

Dolayısıyla SSK emeklileri 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak olan maaşlarını 12 bin 500 lira olarak alacaklar. Bin 969 liralık zam farkı ise bir sonraki ay hesaplarda olacak. Yani en düşük emekli aylığı alan bir emeklinin hesabına Şubat ayında 14 bin 469 maaş artı bin 969 lira fark olmak üzere toplam 16 bin 438 lira yatacak.

En düşük emekli aylığının üzerinde maaş alanlarsa SSK emeklisi ise 17-26 Ocak tarihleri arasında Bağkur emeklisi ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını almış olacak. Memur emeklilerinin zam farklarının ise ay sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır