2027 asgari ücret için 3 zam senaryosu! Uzman isim temmuzu işaret etti

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken, zam oranlarına ilişkin senaryolar da gündeme gelmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının başında çalışmalarına başlaması beklenirken, ekonomist Muhammed Bayram olası artış oranlarını ve bu oranlara göre ortaya çıkabilecek yeni asgari ücret tutarlarını değerlendirdi. Bayram, yüzde 25, yüzde 27 ve yüzde 30'luk zam senaryolarını ele alırken ara zam ihtimaline de dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25, 27 VE 30 SENARYOLARI

Hâlihazırda 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2027 yılında ne kadar olacağı, enflasyon beklentileri doğrultusunda şekillenecek. Ekonomist Muhammed Bayram, önceki zam döneminde hedeflenen enflasyon ile beklenen enflasyonun ortalamasının dikkate alındığını hatırlatarak yeni dönem için de farklı hesaplamalar yapılabileceğini belirtti.

2027 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 21, 2026 yılına ilişkin Orta Vadeli Program'da yer alan gerçekleşen enflasyon beklentisinin ise yüzde 28,4 olduğunu ifade eden Bayram, bu veriler üzerinden olası zam oranlarını değerlendirdi.

Yüzde 25'lik artış uygulanması durumunda asgari ücretin yaklaşık 35 bin TL'ye çıkabileceğini belirten Bayram, yüzde 27'lik zam ihtimalinde ise tutarın 35 bin 655 TL seviyesine ulaşacağını söyledi. Ancak Bayram, bu iki oranın gerçekleşeceğini düşünmediğini, söz konusu hesaplamaları vatandaşların merak ettiği tutarları ortaya koymak amacıyla paylaştığını ifade etti.

Bayram, gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılabilecek bir artışın daha güçlü bir senaryo olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekleşen enflasyon beklentimiz yüzde 29 ama ben burada yüzde 30'luk bir artışı daha kuvvetli görüyorum. Bu artışla beraber de 36.500 TL rakamı ortaya çıkıyor."

TEMMUZ AYINDA ARA ZAM İHTİMALİ DE MASADA

Asgari ücretin 2027 yılı boyunca geçerli olması planlanırken, yıl ortasında yeni bir artış yapılması ihtimali de gündeme geldi. Bayram, ocak-aralık döneminin yanı sıra 2027'nin temmuz ayında yeniden asgari ücret düzenlemesi yapılabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

KİRA VE ÇOCUK DESTEĞİ GÜNDEME GELEBİLİR

Asgari ücret görüşmelerinde yalnızca zam oranlarının değil, çalışanlara yönelik ek desteklerin de gündeme gelebileceğini belirten Bayram, kira yardımı, giyecek ve yakacak desteği ile çocuk sayısına bağlı yardımlar üzerinde durdu.

Bayram, kira yardımı yapılması durumunda işverenin üzerine ek maliyet yüklenmeden bir destek modeli oluşturulabileceğini ifade etti. Mevcut 1.270 TL'lik işveren desteğine de değinen Bayram, 2027 yılında kira yardımının en az 2 bin TL civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Giyecek ve yakacak yardımlarının da destek seçenekleri arasında yer alabileceğini belirten Bayram, geçmişte bu tür yardımların vergi ve sigorta primi bakımından sağlanan kolaylıklarla uygulandığını hatırlattı. Asgari ücret üzerinden hâlihazırda vergi alınmadığını da dile getirdi.

Türkiye'de doğurganlık oranındaki düşüşün önemli bir mesele hâline geldiğine dikkat çeken Bayram, çocuk sayısına göre işveren tarafından destek sağlanmasının devletin katkısıyla olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bu tür yardımların tamamının çalışanlar açısından fayda sağlayabileceğini belirtti.

AÇLIK SINIRI 37 BİN 800 TL OLARAK AÇIKLANDI

Asgari ücret pazarlığında açlık sınırının da gündeme gelebileceğini belirten Bayram, TÜRK-İŞ'in son araştırmasında açlık sınırını 37 bin 800 TL olarak açıkladığını söyledi. Önümüzdeki dönemde iki aylık enflasyon verisinin daha netleşeceğini hatırlatan Bayram, bu tutarlar civarındaki rakamların komisyon görüşmelerinde masaya gelebileceğini değerlendirdi.

CNN Türk'e konuşan Bayram, önceki yıllarda açlık sınırının pazarlıkta öne çıkarıldığını hatırlatarak yeni dönemde de bu başlığın gündeme gelebileceğine işaret etti. Bayram, asgari ücret görüşmelerinin herkesin memnun kalacağı bir sonuçla tamamlanmasını temenni etti.