2027 asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim senaryoları sıraladı

Milyonlarca çalışan, 2027 yılında uygulanacak asgari ücret rakamına kilitlendi. Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi hesaplamalar ve ihtimaller de konuşulmaya devam ediyor. Asgari ücret milyonlarca çalışanı direkt olarak, işverenleri ve diğer ücretli çalışanları ise dolaylı olarak ilgilendiriyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için asgari ücret yüzde 27 oranında artırılarak net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. 2027 asgari ücret rakamı için de farklı senaryolar konuşuluyor.

Merkez Bankası, son enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5, 2027 yılı tahminini de yüzde 21 olarak açıkladı.

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, "Dolayısıyla yeni asgari ücretin belirlenmesinde hedeflenen enflasyonun mu, gerçekleşmesi beklenen enflasyonun mu, yoksa çalışanların geçmiş dönem satın alma gücü kayıplarının mı esas alınacağı tartışılacak" dedi.

Erdursun, asgari ücretin sadece en düşük ücret düzeyini değil, diğer çalışanların ücretlerini, işletmelerin personel maliyetlerini ve kıdem tazminatı hesaplamalarını da etkilediğini vurguladı.

"2026 yılında asgari ücret yüzde 27,01 artırılırken yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda asgari ücret artışı yıl sonu enflasyonunun gerisinde kalacak" diyen Erdursun, "2027 yılı için açıklanan yüzde 21'lik enflasyon tahmininin doğrudan esas alınması ise geçmiş dönem satın alma gücü kayıplarını telafi etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Erdursun, 2026'da uygulanan 28.075,50 TL net asgari ücret üzerinden hesaplandığında şu senaryoların ortaya çıktığını sıraladı:

"Geçmiş dönem artışları, 2026 yılı enflasyon beklentisi ve son yıllardaki ücret politikaları birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 30 civarındaki artış ekonomik açıdan dikkate alınabilecek bir merkez senaryo olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede 2027 yılı için yüzde 25-35 arasında farklı artış ihtimalleri değerlendirilebilir. Ancak bunlar kesinleşmiş kararlar değil, ekonomik göstergeler üzerinden oluşturulmuş senaryolardır"

Öte yandan Erdursun, özel sektör işletmelerinin önemli bölümünde ücret artışları belirlenirken asgari ücretteki değişimin referans alındığına vurgu yaptı. Bunun özellikle asgari ücretin biraz üzerinde ücret alan çalışanlar için daha belirgin olduğunu belirtti.

Erdursun "Örneğin asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken diğer ücretlerin yüzde 15-20 artırılması, çalışanlar arasındaki ücret farkını daraltacaktır. Bu durum kıdem, deneyim, uzmanlık ve sorumluluk farklılıklarının ücretlere yeterince yansıtılamamasına yol açabilir. Dolayısıyla asgari ücrette yüzde 30 civarında artış yapılması hâlinde diğer çalışanların da benzer oranlarda ücret artışı talep etmesi gündeme gelecektir" dedi.

Buna karşın Erdursun, bütün çalışanların ücretlerinin aynı oranda artmasının beklenmemesi gerektiğini, toplu iş sözleşmeleri, sektörel koşular ve işletmelerin mali yapılarının ücret artışlarını farklılaştıracağını kaydetti.

İşverenin asgari ücret maliyetine de değinen Erdursun "2027 yılında mevcut prim oranları değişmezse, asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması durumunda indirimsiz aylık işveren maliyeti yaklaşık 51.093 TL'ye, yüzde 30 zam yapılması durumunda 53.137 TL'ye, yüzde 35 zam yapılması durumunda ise 55.181 TL'ye ulaşacak" dedi ve bu hesaplamaların mevcut prim yapısının korunduğu varsayımına dayandığını vurguladı.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMALARI

Öte yandan asgari ücret artışı kıdem tazminatı hesaplamalarına da etki ediyor.

Asgari ücretle çalışan ve başka düzenli ücret etki bulunmayan bir işçi açısından 2026'da her tam hizmet yılı için esas alınan brüt tutarın 33.030 TL olduğunu belirten Erdursun, 2027'de asgari ücretin yüzde 25 artırılması halinde bu tutarn 41.287,50 TL'ye, yüzde 30 artırılması hâlinde 42.939 TL'ye, yüzde 35 artırılması hâlinde ise 44.590,50 TL'ye yükseleceğini aktardı.

Buna karşın 2026'nın ikinci yarısında 73.729,87 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, 2027 yılının ilk yarısında memur maaş katsayıları ve enflasyon gelişmelerine bağlı olarak yaklaşık yüzde 8 artabileceğini değerlendirdiklerini belirtti. Bu varsayımın gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 79.628 TL'ye yükseleceğini hesaplayan Erdursun, nihai tutarın ise memur maaş katsayılarının belirlenmesiyle kesinleşeceğini vurguladı.

2027 YILINDA ASIL BELİRLEYİCİ NE OLACAK?

2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde üç temel konunun öne çıktığını belirten Erdursun şöyle sıraladı: "2026 yılı enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesinin beklenmesi, 2027 yılı için yüzde 21 olarak açıklanan enflasyon tahmini ve işveren maliyetlerinin sürdürülebilirliği"

Devamında Erdursun "Geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 25-35 arasında farklı ücret artışı senaryoları üzerinde durulabilir. Bu aralıkta yüzde 30 civarındaki artış, 2026 yılı için beklenen enflasyonla uyumlu bir değerlendirme noktası olarak dikkat çekiyor" dedi.

Buna karşın asgari ücretin belirlenmesinde sadece enflasyon oranına odaklanmanın yeterli olmadığını belirten Erdursun, çalışanların geçim şartları, ücretler arasındaki denge, kayıtlı istihdam ve işverenlerin toplam maliyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini aktardı. Erdursun "Diğer taraftan asgari ücret artışının diğer ücretlere yansıması ve kıdem tazminatı tavanının ücret artışları karşısında geride kalması da çalışma hayatının önemli sorunları arasında bulunuyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE SENARYOLAR

Yüzde 21 zam ihtimali: 33.971 TL

Yüzde 25 zam ihtimali: 35.094 TL

Yüzde 27 zam ihtimali: 35.656 TL

Yüzde 30 zam ihtimali: 36.498 TL

Yüzde 35 zam ihtimali: 37.902 TL