2027'de birden artabilir: 'Birkaç aylık bekleyişin faturası 10 binlerce lirayı bulabilir'

Emeklilik planı yapanları ilgilendiren kritik bir detay paylaşıldı. İçinde bulunduğumuz yılın son ayları SGK borçlanması yapacak olanlar için kritik olurken bunun nedeni ise asgari ücrete yapılacak zamla beraber borçlanma bedeli de aynı oranda artacak olması gösterildi. Dolayısıyla borçlanmak için yılbaşını beklememenin daha mantıklı olduğu kaydedildi. Peki, beklenen artış ne kadar? İşte detaylar...

"MİLYONLARCA VATANDAŞI İLGİLENDİREN ÖNEMLİ BİR GELİŞME VAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş "Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme var" dedi. Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenleri 2027'de yüksek bir faturanın beklediği aktarıldı. Aydoğmuş "Özellikle askerlik borçlanması, doğum borçlanması veya Bağ-Kur primlerini yeniden canlandırmak isteyen vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Emeklilik hesabındaki eksik günleri tamamlamak isteyenler için zamanlamanın önemli olduğu belirtilirken çünkü yılbaşını bekleyenlerin ödeyeceği farkın 50.000 lirayı aşabileceği kaydedildi. Yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin asgari ücrete yansıması durumunda bugün 495 lira olan günlük borçlanma tutarının 636 liraya çıkabileceği aktarıldı.

O artışın borçlanmanın faturasına da yansıyacağı, şu anda 178.000 lira olan bir yıllık borçlanma tutarının 2027'de 51.000 liralık artışla birlikte 229.000 liraya yükselebileceği hesaplandı.

Aydoğmuş "Diyelim ki geçmiş yıllara yönelik 18 aylık askerlik sürenizi borçlanacaksınız. Bugün yaklaşık 267.000 lira olan maliyet aynı senaryoda 343.000 lirayı aşacak" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ AYLIK BEKLEYİŞİN FATURASI 10 BİNLERCE LİRAYI BULABİLİR"

Hesaplama yapılırken borçlanmanın türünün de önem taşıdığı işaret edildi. Aydoğmuş "Doğum borçlanmasına uygulanan prim oranı farklı. Dolayısıyla herkesin ödeyeceği tutar da aynı değil" dedi. 2027'de uygulanacak kesin tutarların asgari ücret zammıyla ortaya çıkacağı vurgulandı. Aydoğmuş "Birkaç aylık bekleyişin faturası 10 binlerce lirayı bulabilir" ifadelerini kullandı.