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2027 trafik cezaları listesi! Tek tek hesaplandı: Alkollü araç, makas, drift...

2027 yılı trafik cezalarında büyük artış bekleniyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre hesaplanan yeni tarifede en yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye yükselirken, makas atma, drift yapma ve kırmızı ışık ihlali gibi birçok kural ihlalinin cezası da dikkat çekici seviyelere ulaştı.

2027 trafik cezaları listesi! Tek tek hesaplandı: Alkollü araç, makas, drift...
Devrim Karadağ

Yeni yılda trafik cezalarında büyük artış bekleniyor. 2027 yılı için öngörülen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda hesaplanan ceza tutarları, özellikle ağır trafik ihlallerinde yüz binlerce lirayı buluyor.

DUR İHTARINA UYMAMANIN CEZASI 255 BİN TL'Yİ AŞTI

Paylaşılan yeni ceza tarifesine göre en yüksek idari para cezası, 255 bin 660 TL ile dur ihtarına uymayan sürücülere uygulanacak.

2027 trafik cezaları listesi! Tek tek hesaplandı: Alkollü araç, makas, drift... 1

ARACINDAN İNEN YANDI

Radar tespit cihazı bulundurmanın cezası 236 bin 485 TL, kavga amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230 bin 94 TL olarak hesaplandı.

MAKAS VE DRİFT YAPANLARA AĞIR FATURA

Yeni tarifede trafikte tehlikeli davranışlara yönelik yüksek ceza tutarları da öne çıkıyor. Makas atan veya otoyolda ters yönde araç kullanan sürücülere 115 bin 47 TL ceza öngörülüyor.

Drift yapan ve sahte plaka kullanan sürücüler için belirlenen tutar ise 178 bin 962 TL. Alkollü araç kullanma ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması halinde uygulanacak ceza da 191 bin 745 TL'ye ulaşıyor.

2027 trafik cezaları listesi! Tek tek hesaplandı: Alkollü araç, makas, drift... 2

İşte 2027 yılında uygulanması öngörülen trafik cezaları:

2027 YENİ TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

  • Dur ihtarına uymama: 255 bin 660 TL
  • Radar tespit cihazı bulundurma: 236 bin 485 TL
  • Kavga amacıyla araçtan inme: 230 bin 94 TL
  • Alkollü araç kullanma (3. ihlal): 191 bin 745 TL
  • Drift yapma: 178 bin 962 TL
  • Sahte plaka kullanma: 178 bin 962 TL
  • Makas atma: 115 bin 47 TL
  • Otoyolda ters yönde araç kullanma: 115 bin 47 TL
  • Plakasız araç kullanma: 58 bin 801 TL

2027 trafik cezaları listesi! Tek tek hesaplandı: Alkollü araç, makas, drift... 3

  • Ehliyetsiz araç kullanma: 51 bin 132 TL
  • Abartı egzoz: 20 bin 452 TL
  • Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal): 6 bin 391 TL
  • Seyir halinde telefon kullanma: 6 bin 391 TL
  • Emniyet kemeri takmama: 3 bin 195 TL

Not: Söz konusu rakamlar yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden paylaşılan öngörülen tutarlardır. Kesinleşmiş 2027 trafik cezası tarifesi olarak değerlendirilmemelidir.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası
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