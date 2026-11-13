2027 trafik cezaları listesi! Tek tek hesaplandı: Alkollü araç, makas, drift...

Yeni yılda trafik cezalarında büyük artış bekleniyor. 2027 yılı için öngörülen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda hesaplanan ceza tutarları, özellikle ağır trafik ihlallerinde yüz binlerce lirayı buluyor.
Paylaşılan yeni ceza tarifesine göre en yüksek idari para cezası, 255 bin 660 TL ile dur ihtarına uymayan sürücülere uygulanacak.
Radar tespit cihazı bulundurmanın cezası 236 bin 485 TL, kavga amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230 bin 94 TL olarak hesaplandı.
Yeni tarifede trafikte tehlikeli davranışlara yönelik yüksek ceza tutarları da öne çıkıyor. Makas atan veya otoyolda ters yönde araç kullanan sürücülere 115 bin 47 TL ceza öngörülüyor.
Drift yapan ve sahte plaka kullanan sürücüler için belirlenen tutar ise 178 bin 962 TL. Alkollü araç kullanma ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması halinde uygulanacak ceza da 191 bin 745 TL'ye ulaşıyor.
İşte 2027 yılında uygulanması öngörülen trafik cezaları:
Not: Söz konusu rakamlar yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden paylaşılan öngörülen tutarlardır. Kesinleşmiş 2027 trafik cezası tarifesi olarak değerlendirilmemelidir.
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