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21 günlük eğitimle 4 bin TL maaşla iş imkanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2021 11:35 | Son Güncelleme

Bursa'da Makine Mühendisleri Odası tarafından 2010 yılında hizmete açılan, 21 günlük eğitim ile 4 bin lira ve üzerinde gelirle iş imkanı sağlayan Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM), pandemiye rağmen eğitimlerine ara vermedi. Merkezde teorik eğitim uzaktan yapılırken, pratik eğitimler öğrenci sayısı yarıya indirilerek, gerçekleştiriliyor.

21 günlük eğitimle 4 bin TL maaşla iş imkanı

Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 2010 yılında açılan KEMM, kaynak alanında uzmanlaşan 7 mühendis ile hizmet veriyor. Türkiye'deki 3 merkezden biri olan KEMM'de kursiyerler, kaynak ile ilgili teorik ve uygulamalı ders alıyor. 21 gün süren eğitim sonunda sınavda başarılı olup, sertifika almaya hak kazanan kursiyerler 4 bin lira ve üzerinde maaş ile işe girebiliyor. 2019 yılından itibaren yaklaşık 3 bin kişiye sertifika veren merkez, pandemi sürecinde de eğitimlerine ara vermedi. Daha önce teorik ve pratik eğitimleri birebir alan kursiyerler, koronavirüs salgınının ardından teorik eğitimleri uzaktan, pratik eğitimleri de sınıf kapasitesinin yarısıyla dersliklerde birebir alıyor.

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'11 DALDA EĞİTİM'

Merkezde mühendisler ve mavi yakalı ara teknik elemanlara yönelik eğitim verdiklerini ifade eden Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, "Bu eğitimin iki ayağı var; biri eğitim, biri de uygulama. Eğitim ayağında mühendislere yönelik 11 dalda eğitim vermekteyiz. Mavi yakaya yönelik 22 konuda eğitim vermekteyiz. Ayrıca mavi yakaya yönelik kaynakçı sertifikalandırması eğitimleri verilmektedir. Çelik kaynakçısı, alüminyum kaynakçısı ve plastik doğal gaz boru kaynakçısı olmak üzere eğitim ve belgelendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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‘EĞİTİMLERİMİZİ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALARAK YAPIYORUZ’

Ülkemizde koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden sonra eğitimlere ara verdiklerini belirten Düşünceli, "Haziran ayında salgının kontrol altına alınmasıyla teorik eğitimlerimizi internetten çevrimiçi yapmaya başladık. Pratik eğitimlerimizi buradaki kursiyerlerimizin sayısını yarıya indirerek aradaki mesafeyi koruyarak ve gerekli tedbirleri alarak sürdürmekteyiz" diye konuştu

‘İMKANLARI OLDUKÇA İYİ’

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi'nde sunulan imkanların üniversite hayatında dahi sunulmadığını ifade eden makina mühendisi Bilgehan Aydın, "İki senedir sektörde çalışıyorum. Burada mesleki eğitim alıyorum. Normal süreçte belki daha uzun eğitim alınıyordur. Ancak pandemi nedeniyle teorik eğitim internet üzerinden alınıyor. Pratik eğitimi de daha az kişiyle birebir alıyoruz. Belki daha kalabalık olsaydı birebir eğitim alamazdık. Şimdi sınıfta az kişiyiz. İnternet üzerinden eğitimlerle de konu anlatımları detaylı şekilde oluyor. Uygulamada da sınıfta yarı kapasiteyle birebir eğitim alıyoruz. Bu uygulamadan çok memnunum. Üniversitedeyken bile sunulmayan imkanlar burada sunuldu" dedi.

DHA

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