21 günlük eğitimle 4 bin TL maaşla iş imkanı

Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 2010 yılında açılan KEMM, kaynak alanında uzmanlaşan 7 mühendis ile hizmet veriyor. Türkiye'deki 3 merkezden biri olan KEMM'de kursiyerler, kaynak ile ilgili teorik ve uygulamalı ders alıyor. 21 gün süren eğitim sonunda sınavda başarılı olup, sertifika almaya hak kazanan kursiyerler 4 bin lira ve üzerinde maaş ile işe girebiliyor. 2019 yılından itibaren yaklaşık 3 bin kişiye sertifika veren merkez, pandemi sürecinde de eğitimlerine ara vermedi. Daha önce teorik ve pratik eğitimleri birebir alan kursiyerler, koronavirüs salgınının ardından teorik eğitimleri uzaktan, pratik eğitimleri de sınıf kapasitesinin yarısıyla dersliklerde birebir alıyor.

'11 DALDA EĞİTİM'

Merkezde mühendisler ve mavi yakalı ara teknik elemanlara yönelik eğitim verdiklerini ifade eden Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, "Bu eğitimin iki ayağı var; biri eğitim, biri de uygulama. Eğitim ayağında mühendislere yönelik 11 dalda eğitim vermekteyiz. Mavi yakaya yönelik 22 konuda eğitim vermekteyiz. Ayrıca mavi yakaya yönelik kaynakçı sertifikalandırması eğitimleri verilmektedir. Çelik kaynakçısı, alüminyum kaynakçısı ve plastik doğal gaz boru kaynakçısı olmak üzere eğitim ve belgelendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.